В Кремле назвали путь решения вопроса ядерной программы Ирана

Вопрос ядерной программы Ирана может и должен быть решен путем дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с агентством IRNA. По его словам, для этого нужна лишь политическая воля всех участников переговорного процесса.