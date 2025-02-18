В Кремле назвали путь решения вопроса ядерной программы Ирана

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Вопрос ядерной программы Ирана может и должен быть решен путем дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с агентством IRNA. По его словам, для этого нужна лишь политическая воля всех участников переговорного процесса.
«Мы убеждены, что при наличии политической воли всех вовлеченных сторон вопрос иранской ядерной программы может и должен быть решен дипломатическим путем», — приводят в материале слова представителя Кремля.Как сообщают argumenti.ru, Песков также подчеркнул, что иранская ядерная программа в том числе обсуждалась во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля.
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