В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем откровенным

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Официальный представитель Кремля отметил, что во время разговора позиция сторон излагалась взаимно. По словам пресс-секретаря, Путин разговаривал с Шольцем по-русски, через переводчика.
Песков заключил, что политическую волю руководства Германии на возобновление диалога с РФ можно только приветствовать.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. Канцлер ФРГ отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.
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Песков заключил, что политическую волю руководства Германии на возобновление диалога с РФ можно только приветствовать.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. Канцлер ФРГ отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.
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Екатерина Коршунова