Песков: Заморозка украинского конфликта неприемлема для Москвы

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Вариант заморозки конфликта на Украине по существующей линии боевого соприкосновения является неприемлемым для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал информацию об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, по данным СМИ, собирается представить на саммите G20 в Бразилии именно такой способ заморозки конфликта, по существующей линии фронта.
По словам представителя Кремля, такой вариант приостановки боевых действий на Украине априори является неприемлемым для российской стороны. Песков подчеркнул, что в данном случае предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине, озвученные им на встрече с руководством МИД в июне, полностью сохраняют свою актуальность.
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Александр Бойцов