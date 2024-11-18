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Песков: Заморозка украинского конфликта неприемлема для Москвы

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Вариант заморозки конфликта на Украине по существующей линии боевого соприкосновения является неприемлемым для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Таким образом он прокомментировал информацию об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, по данным СМИ, собирается представить на саммите G20 в Бразилии именно такой способ заморозки конфликта, по существующей линии фронта.

По словам представителя Кремля, такой вариант приостановки боевых действий на Украине априори является неприемлемым для российской стороны. Песков подчеркнул, что в данном случае предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине, озвученные им на встрече с руководством МИД в июне, полностью сохраняют свою актуальность.

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#песков
«Украинская правда»: Целью высадки ВСУ на левобережье Днепра был выход в Крым
18 ноября 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Leestat

Конечным результатом бесконечных попыток военных Вооружённых сил Украины десантироваться на левый берег Днепра должен был стать выход в Крым. Конкретно — к Перекопскому перешейку.
Об этом в разговоре с изданием «Украинская правда» рассказали представители командования 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Для выполнения задачи украинские морпехи должны были преодолеть расстояние 80 километров вглубь территории, которая уже полтора года была занята российскими войсками.

«Конечная задача была просто космос: выход в Крым. Нам говорили, что надо проломить только первую линию обороны, а второго эшелона нет», — рассказал военный из командного состава бригады.

Он добавил, что вторая задача была более приземлённой и реальной — растянуть Херсонский фронт и оттянуть на него российские силы с Запорожского направления и с Донбасса. Впрочем, ни одну из задач выполнить ВСУ так и не сумели.

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#всу
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Осквернивших мемориал бойцам СВО отправили в колонию
18 ноября 2024, 17:55

Фото: iStock/ sabthai

Тверской районный суд города Москвы приговорил к срокам двух мужчин, которые осквернили мемориал бойцам спецоперации.
Их признали виновными по статьям 214 («Вандализм») и 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Даниил Голиков был приговорён судом к двум годам и шести месяцам колонии-поселения, а Андрей Козловский к трём годам в колонии-поселении.

Ранее в Казани возбудили уголовное дело после того, как подростки осквернили Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции и вызвали их родителей.

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#обвинение
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Зеленский посетил подконтрольный Киеву прифронтовой Покровск
18 ноября 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Evgeny555

Глава киевского режима приехал с визитом в прифронтовой город Красноармейск (украинское название — Покровск), пока находящийся под контролем украинских войск. Он заявил о напряжённой обстановке на данном направлении.
В своём телеграм-канале украинский президент написал, что посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ, размещённой в окрестностях города. Там он вручил награды солдатам и офицерам.

Напомним, российские военные уже вплотную подошли к Красноармейску. В частности, подразделения ВС РФ контролируют основную дорогу, которая ведёт в город, до которого российским войскам осталось всего шесть километров.

Одновременно ВСУ пытаются удержаться в городе Курахово, откуда они продолжают обстреливать Донецк. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что противник пытается перебрасывать на этот участок подкрепления с тем, чтобы удержать город, но ситуация в Курахово выглядит для ВСУ безнадёжной.

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В Одессе американская ракета Patriot убила восемь человек
18 ноября 2024, 17:31

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В Одессе ракета американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которая должна была сбить российский «Искандер», упала на автомобильную парковку около жилого дома. В результате погибли восемь и получили ранения около 40 человек.
Сначала киевские власти по традиции обвинили во всём Россию, сообщает телеграм-канал Mash. Но затем фотографии обломков ракеты опубликовали украинские СМИ, после чего стало очевидно, что снаряд не имеет ничего общего с теми, которые используются российскими военными. Зато детали ракиты оказались идентичными с американской противоракетой MIM-104, используемой в ЗРК Patriot.

После этого ВСУ пришлось отказаться от очевидной лжи и признать очевидное. Украинские военные сообщили, что снаряд ПВО упал в жилом секторе, а также наличие убитых и раненых. Командование ВСУ выразило соболезнования родным и близким погибших. Известно, что среди жертв — семь сотрудников украинской полиции.

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#одесса
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«Ответ будет»: Володин прокомментировал разрешение Украине наносить удары вглубь РФ
18 ноября 2024, 16:45

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал в своём Телеграм-канале, что если ВСУ ударит вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.
«Как — это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет!», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Вооружённые силы Российской Федерации могут использовать новые системы вооружения, которые на территории Украины Москва не использовала, обратил внимание политический деятель. Кремль понимает, что следующим шагом может быть ответ со стороны Соединённых Штатов Америки, отметил Вячеслав Володин.

«А потом неизбежен наш ответ. Это называется «эскалация»», — рассказал председатель Государственной Думы.

Покидающий должность президента США Джо Байден «когда-то уйдёт из жизни» и «мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку», считает Вячеслав Володин.

Государственный деятель поделился, что оружие США, о котором идёт речь, уже используется. Расширение его применения ​обстановку в зоне боевых действий не поменяет.

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В Кремле оценили данные о разрешении ударов вглубь РФ оружием США
Песков: возможность Украины бить по РФ станет новым витком напряженности
18 ноября 2024, 15:29

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Если США разрешили Украине бить своим дальнобойным оружием вглубь России, то это означает качественно новый виток напряженности в конфликте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности. И качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт», — заявил Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин предельно четко и недвусмысленно сформулировал позицию Москвы в случае разрешения Украине бить западным дальнобойным оружием по территории РФ.

Напомним, Путин заявлял, что страны НАТО обсуждают не просто использование Киевом западных дальнобойных ракет, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт с Россией, что полностью изменит его суть, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз.

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Экс-охранника Сакаашвили подозревают в преступлениях на территории Курской области
18 ноября 2024, 15:16

Фото: iStock/ blinow61

Следственный комитет заподозрил бывшего телохранителя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина в терактах в Курской области.
«Следствием установлено, что Батурин длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации», — объявили в Следственном комитете Российской Федерации.

По информации ведомства, в сентябре Михаил Батурин и иные наемники совместно с войсками Украины незаконным путём прошли границу Российской Федерации. При себе они имели оружие, военную технику и вторглись в Курскую область, где совершали преступления против мирного населения.

Следователи пытаются установить местонахождение Батурина и иных соучастников преступления. Сотрудники будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

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#курская область
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Генерал Попов назвал регионы с наивысшей угрозой ударов дальнобойных ракет ВСУ
18 ноября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/DancingMan

После получения Киевом разрешения использовать западное оружие большой дальности для ударов вглубь территории России ВСУ смогут атаковать им удалённые регионы нашей страны. Об этом заявил генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
В разговоре с «МК» он подчеркнул, что в настоящее время в первую очередь следует озадачить командиров войск и военных округов даже не прифронтовых территорий, а более дальних рубежей — Уральского региона, Поволжья, Астрахани, Архангельской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей и так далее.

По словам военного эксперта, администрациям городов и районных центров необходимо разработать и спланировать порядок действий по отражению и ликвидации последствий возможных ракетных атак ВСУ. От Киева следует ожидать «любой подлости», совершённой при помощи Запада, заключил генерал-майор Попов.

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В Крыму арестовали имущество родных командира бригады украинской армии Шепцова
18 ноября 2024, 14:51

Фото: iStock/ blinow61

В рамках расследования уголовного дела о террористических актах на территории Крыма следователи арестовали имущество ряда граждан, проинформировал Телеграм-канал «Следком».
Следователи продолжают расследовать уголовное дело, в рамках которого заочно обвинили командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения Вооружённых сил Украины (ВСУ) капитана первого ранга Александра Щепцова.

Следствие полагает, что в период с ноября 2023 по март 2024 год стал организатором четырёх террористических атак с помощью безэкипажных катеров с взрывными устройствами, которые были ориентированы на объекты в Крыму и в Черном море.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя СК России о наложении ареста на имущество третьих лиц – родственников Щепцова, находящееся в Республике Крым: земельные участки и коммерческую недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей», — говорилось в публикации.

В Следственном комитете полагают, что полученные доходы от данного имущества использовались «для финансирования терроризма и деятельности», которая направлена против безопасности России.

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