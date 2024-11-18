В Кремле оценили данные о разрешении ударов вглубь РФ оружием США

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Если США разрешили Украине бить своим дальнобойным оружием вглубь России, то это означает качественно новый виток напряженности в конфликте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности. И качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт», — заявил Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин предельно четко и недвусмысленно сформулировал позицию Москвы в случае разрешения Украине бить западным дальнобойным оружием по территории РФ.
Напомним, Путин заявлял, что страны НАТО обсуждают не просто использование Киевом западных дальнобойных ракет, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт с Россией, что полностью изменит его суть, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз.
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