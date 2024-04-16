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В Кремле не планируют отставок губернаторов, пишет «Коммерсантъ»

«Ъ»: отставки губернаторов до инаугурации Путина не планируются
16 апреля 2024, 10:29
Фото: iStock/TomasSereda

Фото: iStock/TomasSereda

Губернаторы, чей срок полномочий истекает с этом году, скорее всего, пойдут на переизбрание. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Также отмечается, что планов по их отставкам до инаугурации президента Владимира Путина, по предварительным данным, нет.

Подтвердить свои полномочия в сентябре этого года должны будут 19 губернаторов. Из них 16 будут избираться на прямых выборах, а ещё троих выберут путём голосования в парламенте.



По данным трёх источников издания, на переизбрания пойдут руководители регионов, с которыми после своей победы на выборах встретился президент, а также остальные губернаторы, чьи сроки полномочий уже истекают.

При этом и не исключаются замены глав регионов, что будет связано с формированием нового состава правительства. Однако это произойдёт не ранее дня инаугурации главы государства, 7 мая. Источники утверждают, что под повышение могут попасть губернаторы Камчатского края Владимир Солодов, Калининградской области Антон Алиханов и Тульской области Алексей Дюмин.

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#россия
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#политика
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В США объяснили, почему не участвуют в отражении воздушных атак на Украину
16 апреля 2024, 10:18

Фото: iStock/Jon Rehg

В США изначально заявляли, что не будут участвовать в конфликте в боевой роли, пишет ТАСС.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, об этом сразу предупредил президент США Джо Байден.

Он напомнил, что Вашингтон поставлял Киеву в том числе средства противовоздушной обороны. По его словам, у Штатов нет финансирования в рамках запроса на дополнительные ассигнования на нужды нацбезопасности.

В ночь на воскресенье Иран нанёс удар по Израилю с применением БПЛА и ракет. ВС Штатов активно участвовали в перехвате иранских дронов и ракет. Применялись американские ракетные эсминцы в Восточном Средиземноморье, истребители и системы ПВО, которые находятся на Ближнем Востоке.

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#украина
#сша
#россия
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Володин обвинил США в разжигании военных конфликтов для собственной выгоды
Володин: Штаты для спасения своей экономики разжигают новые военные конфликты
16 апреля 2024, 09:54

Фото: Сайт Кремля

США разжигают новые конфликты для спасения своей экономики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом он написал в своём Telegram-канале. Он добавил, что речь идёт о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Володин так же привёл данные министерства финансов США, согласно которым дефицит бюджета страны в марте этого года составил $236 млрд.

Сейчас порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг — это тоже деньги других государств. Речь идет о $34,65 трлн госдолга.

За последние 4 года его величина по отношению к ВВП возросла с 107,2% до 131,5%. Такой госдолг означает, что Штаты не намерены его возвращать, считает Володин.

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#вячеслав володин
#сша
#долги
#россия
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В Крыму считают уловкой идею Макрона об олимпийском перемирии
16 апреля 2024, 09:03

Фото: сайт Кремля

В Крыму сочли уловкой идею президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на время проведения летних Олимпийских игр, пишет РИА Новости.
Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а возможность дать время ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население.

Он подчеркнул, что Франции следует прекратить поставки оружия на Украину и показать Западу своим примером прекращение огня.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Как ранее предположил политолог, журналист Юрий Светов заявил, РФ не пойдет на перемирие с Украиной на время проведения Олимпийских игр.

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#эммануэль макрон
#олимпиада 2024
#россия
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Генпрокурор РФ прибыл с рабочим визитом на Кубу
Генпрокурор России Краснов прибыл с первым рабочим визитом в столицу Кубы Гавану
16 апреля 2024, 06:52

Фото: Сайт Кремля

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в столицу Кубы Гавану. Об этом информирует РИА Новости.
В рамках визита глава ведомства проведет несколько встреч с руководителями правоохранительной системы государства. В аэропорту его встретили главы кубинской Генпрокуратуры и российский посол Виктор Коронелли.

Напомним, 15 апреля Краснов находился с рабочим визитом в Алжире. Там он провёл встречу с главой Минюста страны, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.

Ранее Генпрокуратура РФ направила запросы США и ФРГ по делу о «Северных потоках». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
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Байден отказался давать показания по делу об импичменте
Байден отказался давать показания в Конгрессе США в рамках дела по импичменту
16 апреля 2024, 05:19

kremlin

Администрация США сообщила председателю надзорного комитета Палаты представителей США Джеймсу Комеру о том, что президент Джо Байден не собирается давать показания в рамках расследования по импичменту. Об этом информирует телеканал CNN.
«Ваше расследование по импичменту завершено. Мы отклоняем ваше приглашение к президенту Байдену для дачи показаний», — предает текст письма специального советника главы государства Ричарда Саубер телеканал.
В сообщении Саубер отметил, что американский лидер «не сделал ничего дурного» и обвинил Комера в «ложных и необоснованных обвинений».

Напомним, в марте республиканцы пригласили главу Америки дать показания в надзорном комитете Палаты представителей США по поводу деловых операций его семьи. Расследование было направлено на выявление связи между действиями Байдена во время его вице-президентства и деловыми операциями его сына Хантера.

Ранее сообщалось, что конгрессмен пришёл в маске Владимира Путина на слушание по импичменту Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#президент
#администрация
#письма
#расследование
#джоимпичмент
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В США заявили, что готовы возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ
В Госдепе заявили о готовности США вернуться к исполнению ДСНВ
16 апреля 2024, 02:59

Фото: istock / vincent_ruf

Государственный департамент заявил о готовности США снова выполнять условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в случае возвращения России к его соблюдению. Об этом сообщает американское правительство в своем докладе.
«Соединенные Штаты выразили желание и готовность отказаться от своих контрмер и полностью выполнить новый ДСНВ, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по новому ДСНВ», — указано в документе.
Помимо этого, в докладе подчеркнули, что Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать данные ограничения.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#правительство
#данные
#ограничения
#дснв
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Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против РФ
Антонов: США должны ответить на вопрос, делают ли они мир безопаснее
16 апреля 2024, 01:52

Фото: istock / Sven Loeffler

Соединённые Штаты должны задаться вопросом, делает ли мир более безопасным их слепое стремление «наказать» РФ за отстаивание ею своих законных интересов. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Комментарий посла публикует пресс-служба российского диппредставительства в Телеграм-канале.
Дипломат указал на критику госдепартамента в адрес России за якобы «нелегитимное нарушение ДСНВ» в опубликованном 15 апреля докладе ведомства, который посвящен реализации соглашений в области контроля над вооружениями.

«Американским властям пора осознать, что такого рода «заклинания» не возымеют никакого эффекта. Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание «наказать» Россию за отстаивание законных интересов? Ответ, как представляется, лежит на поверхности», — заявил Антонов.
Дипломат добавил, что при этом Америка превратила Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.

Ранее в США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#посол
#мир
#дипломат
#рф
#антонов
#дснв
#россия
#сша
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Минфин США внёс 10 человек и 12 компаний в санкционный список по Белоруссии
15 апреля 2024, 23:36

Фото: istock / rarrarorro

Минфин США расширил санкционный список по Белоруссии, включив в него 10 физлиц и 12 юрлиц. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.
«Введенные санкции поддерживают финансовое давление США на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — заявили в американском Минфине, пытаясь таким образом подчеркнуть цель новых санкций.
Под ограничения попали станкостроительное предприятие «СтанкоГомель» и компания «АГАТ-системы управления», которая поставляет технику для Вооруженных сил Беларуси. В списке также оказались лица, связанные с «Пеленгом» и китайская компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation.

Включение в санкционный перечень ведет к замораживанию активов фигурантов в Соединённых Штатах и запрету на ведение бизнеса с ними для граждан и компаний в США.

Ранее Лукашенко заявил, что, Минск может быть посредником в переговорах РФ и Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#санкции
#ограничения
#минфин
#режим
#лукашенко
#белоруссия
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ЕК одобрила «план реформ» Украины
ЕК рекомендовала Совету Евросоюза одобрить план Украины по реформам
15 апреля 2024, 23:23

Еврокомиссия рекомендовала Совету Европейского союза одобрить план Украины по реформам. В ЕК отметили, что за счёт этого можно будет начать финансирование Киева из пакета в 50 миллиардов евро. Об этом сообщается на сайте организации.
«ЕК одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года. Этот важный шаг открывает путь для регулярной и предсказуемой поддержки Украины в рамках программы помощи ЕС объемом до 50 миллиардов евро», — указано в документе.
После передачи положительной оценки Еврокомиссии в Совет Евросоюза решение необходимо будет принять в течение месяца. В ЕК отметили, что план содержит 69 реформ и 10 инвестиционных задач, качество выполнения которых будут объективно оценивать по 146 пунктам.

Ранее в США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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