В Кремле не планируют отставок губернаторов, пишет «Коммерсантъ»

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Губернаторы, чей срок полномочий истекает с этом году, скорее всего, пойдут на переизбрание. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Также отмечается, что планов по их отставкам до инаугурации президента Владимира Путина, по предварительным данным, нет.
Подтвердить свои полномочия в сентябре этого года должны будут 19 губернаторов. Из них 16 будут избираться на прямых выборах, а ещё троих выберут путём голосования в парламенте.
По данным трёх источников издания, на переизбрания пойдут руководители регионов, с которыми после своей победы на выборах встретился президент, а также остальные губернаторы, чьи сроки полномочий уже истекают.
При этом и не исключаются замены глав регионов, что будет связано с формированием нового состава правительства. Однако это произойдёт не ранее дня инаугурации главы государства, 7 мая. Источники утверждают, что под повышение могут попасть губернаторы Камчатского края Владимир Солодов, Калининградской области Антон Алиханов и Тульской области Алексей Дюмин.
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Подтвердить свои полномочия в сентябре этого года должны будут 19 губернаторов. Из них 16 будут избираться на прямых выборах, а ещё троих выберут путём голосования в парламенте.
По данным трёх источников издания, на переизбрания пойдут руководители регионов, с которыми после своей победы на выборах встретился президент, а также остальные губернаторы, чьи сроки полномочий уже истекают.
При этом и не исключаются замены глав регионов, что будет связано с формированием нового состава правительства. Однако это произойдёт не ранее дня инаугурации главы государства, 7 мая. Источники утверждают, что под повышение могут попасть губернаторы Камчатского края Владимир Солодов, Калининградской области Антон Алиханов и Тульской области Алексей Дюмин.
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Анастасия Чинкова