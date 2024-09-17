В Кремле не получали обращение жителей Суджи об открытии гуманитарного коридора

Фото: сайт Кремля
Кремль не получал обращение жителей Суджи с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с подконтрольных ВСУ территорий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, я честно говоря, первый раз об этом слышу», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Он также поинтересовался, откуда появилась такая информация. Он уточнил, что не видел таких сообщений в СМИ, а Кремль таких обращений не получал.
Напомним, 13 сентября стало известно, что жители Суджанского района Курской области обратились к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой открыть гуманитарный коридор для вывоза тех, кто остается на российской территории, занятой украинскими боевиками. Люди писали, что при проведении активных боев между сторонами, у мирного населения почти не останется шансов на выживание.
Читайте также:
Песков объяснил необходимость увеличения численности ВС РФ
Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение Украины посетить Курскую область
Песков высказался о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»
Элина Позднякова