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В Кремле не получали обращение жителей Суджи об открытии гуманитарного коридора

17 сентября 2024, 13:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Кремль не получал обращение жителей Суджи с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с подконтрольных ВСУ территорий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, я честно говоря, первый раз об этом слышу», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также поинтересовался, откуда появилась такая информация. Он уточнил, что не видел таких сообщений в СМИ, а Кремль таких обращений не получал.



Напомним, 13 сентября стало известно, что жители Суджанского района Курской области обратились к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой открыть гуманитарный коридор для вывоза тех, кто остается на российской территории, занятой украинскими боевиками. Люди писали, что при проведении активных боев между сторонами, у мирного населения почти не останется шансов на выживание.

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Секретная служба США заранее не осмотрела место покушения на Трампа
NYT: секретная служба США заранее не обыскивала место покушения на Трампа
17 сентября 2024, 12:57

Фото: iStock/Ben185

Секретная служба США призналась, что не производила предварительный осмотр территории гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что в воскресенье секретная служба не проводила обыск территории гольф-клуба Trump International во Флориде, перед тем как туда прибыл политик.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу заявил, что в официальном графике Трама не значилось посещение гольф-клуба 15 сентября, поэтому представители ведомства не проводили проверку.

По данным ФБР, подозреваемый в покушении находился вблизи с полем для гольфа почти 12 часов до того, как открыл стрельбу.

Вторая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября, спустя два месяца после аналогичного происшествия в штате Пенсильвания. По данным следствия, мужчина прятался в кустах. После совершения выстрелов он попытался сбежать, но сотрудники секретной службы открыли по нему огонь, после чего задержали.

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Экс-премьера Эстонии Каллас назначили главой дипломатии Евросоюза
Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС
17 сентября 2024, 12:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Об этом она заявила в ходе выступления перед Европарламентом в Страсбурге.
Политик отметила, что в настоящее время мир находится в эре геополитических противостояний и нестабильности. В связи с этим, внешняя политика Евросоюза и политика его безопасности должны определяться с пониманием нынешних событий.

Каллас вступит в должность 1 ноября.

Напомним, что кандидатов на высшие посты в евроинституты утвердили в июне лидеры европейских государств на саммите в Брюсселе. На пост главы Евросовета был выдвинут бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошту, экс-премьера Эстонии Кайю Каллас утвердили на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а Урсулу фон дер Ляйен утвердили на второй срок во главе ЕК.

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#ек
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МККК просит посетить пострадавшую от боевых действий Курскую область
17 сентября 2024, 12:43

Фото: iStock/olrat

Международный комитет Красного Креста (МККК) просит о посещении пострадавших от боевых действий территорий Курской области. Об этом официальный представитель организации Галина Балзамова сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Киев пригласил представителей ООН и МККК посетить территории Курской области, которые атаковали ВСУ.

Представитель организации подчеркнула, что команды МККК готовы оказать необходимую поддержку жителям Курской области, остающимся на атакованных ВСУ территориях. Однако при условии, что будут получены необходимые гарантии безопасности, а Москва и Киев договорятся о проведении гуманитарной операции.

Балзамова также добавила, что комитет добивается доступа в этот район области с самого начала эскалации на данном направлении.

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#вс рф
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Песков объяснил необходимость увеличения численности ВС РФ
Песков: численность ВС РФ увеличена из-за угроз для страны
17 сентября 2024, 12:26

Фото: сайт Кремля

Численность российской армии была увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановке на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что решение об увеличении численности армии было принято в связи с увеличением количества угроз, которые поступают в адрес России по периметру границ.

Кроме того, причиной для этого стала враждебная ситуация на границах с западными странами, а именно нестабильность на восточных рубежах страны.

Песков подчеркнул, что власти не оставили без внимания эту ситуацию, приняв необходимые для её разрешения меры.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.

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#военные
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Названы условия для существования режима Зеленского
Посол Келин: режим Зеленского может существовать лишь в условиях конфликта
17 сентября 2024, 12:20

Режим Владимира Зеленского может существовать только при условии продолжения украинского конфликта. Такое заявление сделал заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским политологом Ричардом Саквой.
«То, что происходит на Украине, — это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом. Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны», — заявил Келин.

Таким образом, по его словам, в противном случае Зеленского свергнут, и он будет вынужден покинуть свой пост.

Ранее издание Valeurs Actuelles писало, что Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Российской Федерацией. По данным издания, он надеется, что эскалация поставок оружия, предназначенного для атак на российскую территорию, приведет к конфликту с Москвой, что в свою очередь заставит альянс развернуть свои войска.

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#зеленский
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ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от активов РФ на вооружение для Киева
17 сентября 2024, 12:07

Фото: iStock/ingvar shapik

Евросоюз передал Киеву €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает пресс-служба ЕК.
«Первый транш непредвиденных доходов от российских активов был проведен. Через Европейский фонд мира было направлено €1,4 млрд на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

При этом часть средств впервые была направлена на заказы, выполненные непосредственно ОПК Украины. При этом уточняется, что основная часть поставок Киеву произойдет до конца текущего года.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил, что российская сторона не оставит без ответных мер конфискацию активов в США и других странах Запада. Он предупредил коллективный Запад о том, что последствия разного рода «экспериментов» с чужой собственностью не останутся незамеченными и обязательно получат ответ на основании принципа взаимности.

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#боеприпасы
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#фрг
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#опк
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Стало известно, какую «последнюю карту» планирует разыграть Зеленский
VA: Зеленский разыгрывает последнюю карту в виде прямого вмешательства НАТО
17 сентября 2024, 12:04

Глава киевского режима Владимир Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Российской Федерацией. Об этом информирует Valeurs Actuelles.
«Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО», — отмечается в материале.

По данным издания, Владимир Зеленский надеется, что эскалация поставок оружия, предназначенного для атак на российскую территорию, приведет к конфликту с Москвой, что в свою очередь заставит альянс развернуть свои войска.

Отмечается, что глава киевского режима понимая, что ситуация на Украине складывается не в его пользу, пытается идти на отчаянные меры.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Момент землетрясения с президентом Молдавии Санду попал в прямой эфир
17 сентября 2024, 08:48

Фото: РИА Новости/Родион Прока

В Кишиневе во время прямого эфира с участием президента Молдавии Майи Санду произошло землетрясение. Трансляцию вел телеканал Moldova 1.
Землетрясение длилось около минуты, его магнитуда составила 5,3.

Телеведущая выразила надежду, что это «хороший знак».

«Ух ты, ух ты! У нас что-то интересное происходит», — прокомментировала журналистка.
Прежде президент Молдавии Майя Санду дала интервью журналисту Юрию Дудю*, которое было опубликовано на его YouTube-канале. В ходе беседы они обсудили начало специальной военной операции на Украине, отношения с Румынией, проблему взяток в стране, разногласия с Гагаузией и борьбу с оппозицией в Молдавии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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#молдавия
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Подозреваемый в покушении на Трампа собирался убить Путина
WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа грозил убить Путина и Ким Чен Ына
17 сентября 2024, 08:13

Фото: iStock/nixki

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут также угрожал убийством Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. Об этом рассказала американка Челси Уолш, которая встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, пишет газета The Wall Street Journal.
Вернувшись в США, Уолш сообщила в Таможенную и пограничную службу о Рауте и других лицах, которых считала опасными. Она охарактеризовала американца, как человека с «хищническим» и «антисоциальным» поведением. Госдепартамент был предупрежден о возможной угрозе со стороны Раута.

Известно, что Раут негативно оценивал планы Трампа «достигнуть соглашения» с Путиным для разрешения конфликта в Украине. Он полагал, что Соединенные Штаты должны продолжать предоставлять военную поддержку Киеву.

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