Песков высказался о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»

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Глава Минобороны Андрей Белоусов держит на контроле ситуацию с гибелью бойцов «Эрнеста» и «Гудвина». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь эта тема все-таки, которая больше касается Министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны, были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива Министерства обороны», — сказал Песков.
13 сентября в Telegram-каналах распространилась информация о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Автор канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник показал переписку военным, который утверждал, что его вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец» на фоне конфликта с командованием.
Позже стало известно, что контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин», однако через непродолжительное время данная информация была опровергнута.
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Элина Позднякова