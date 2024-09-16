Песков высказался о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»

Цех по производству дронов, а также инфраструктура военного аэродрома и четыре склада с вооружениями ВСУ поражены российскими военными на Украине, доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что по вражеским целям работали беспилотники, артиллерия, ракетчики и оперативно-тактическая авиация.