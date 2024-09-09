В Кремле не видят очертаний урегулирования конфликта на Украине

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Очертаний урегулирования конфликта на Украине мирным путём пока не прослеживается, а заявлений со стороны руководящего всем Запада также нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что поступают различные высказывания от европейских государств, однако чётких заявлений со стороны, которая «дирижирует» процессом перемирия, а также всем коллективным Западом пока в Кремле не видят.
При этом Песков отметил, что Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию конфликта с Украиной, однако необходимо понимать, о чём идёт речь.
Также пресс-секретарь Путина добавил, что в Кремле знают о подготовке канцлером Германии Олафом Шольцем плана по Украине, однако его детали пока неясны.
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При этом Песков отметил, что Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию конфликта с Украиной, однако необходимо понимать, о чём идёт речь.
Также пресс-секретарь Путина добавил, что в Кремле знают о подготовке канцлером Германии Олафом Шольцем плана по Украине, однако его детали пока неясны.
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Анастасия Чинкова