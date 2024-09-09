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В Кремле не видят очертаний урегулирования конфликта на Украине

Песков: предпосылок урегулирования конфликта на Украине сейчас нет
09 сентября 2024, 13:35
Фото: iStock/TomasSereda

Фото: iStock/TomasSereda

Очертаний урегулирования конфликта на Украине мирным путём пока не прослеживается, а заявлений со стороны руководящего всем Запада также нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что поступают различные высказывания от европейских государств, однако чётких заявлений со стороны, которая «дирижирует» процессом перемирия, а также всем коллективным Западом пока в Кремле не видят.

При этом Песков отметил, что Россия не отмахивается ни от каких планов по урегулированию конфликта с Украиной, однако необходимо понимать, о чём идёт речь.



Также пресс-секретарь Путина добавил, что в Кремле знают о подготовке канцлером Германии Олафом Шольцем плана по Украине, однако его детали пока неясны.

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Песков прокомментировал информацию о передаче Ирана ракет в РФ
Песков: сообщения о поставке Ираном ракет в Россию не всегда правдивы
09 сентября 2024, 14:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Иран является партнером России, однако информация о передаче баллистических ракет не всегда соответствует действительности.
«Мы видели это сообщение, не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран – это наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области», — заявил Песков.

По его словам, Россия и впредь продолжит развивать партнерские отношения с Ираном в интересах обеих стран.

6 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. По данным The Times, РФ получила более 200 ракет Fath-300, которые могут достигать целей на расстоянии до 120 километров.

Официально Иран отрицает поставки ракет в РФ, однако член парламентского комитета по нацбезопасности страны Ахмад Бахшаеш Ардестани признал военную помощь Ирана России.

«Мы обходим санкции благодаря нашему партнерству с Россией. Мы импортируем сою, кукурузу и другие товары из России. Европейцы продают оружие Украине. НАТО вошло в Украину, так почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив ракеты и беспилотники в Россию?» — сказал Ардестани в интервью Iran International.

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Песков прокомментировал «мирный план» Шольца
Песков: Кремль знает о «мирном плане» Шольца только из СМИ
09 сентября 2024, 13:36

Фото: сайт Кремля

Кремль знает о «мирном плане» канцлера Германии Олафа Шольца только из СМИ и не знаком с его деталями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем не более того, что сообщали СМИ. Что идет подготовка некоего плана. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь», — объяснил ситуацию Песков.

Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий. По данным издания, основной задачей Шольца является поднятие собственного имиджа за счет участия в урегулировании конфликта на Украине.

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Внук Шарля де Голля заявил о намерении переехать жить в Москву
Внук Шарля де Голля в разговоре с Володиным заявил о желании переехать в Москву
09 сентября 2024, 13:32

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля заявил о намерении переехать жить в Москву. Об этом он сообщил в беседе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.
На сайте нижней палаты парламента отмечается, что володин провёл встречу с французским общественным деятелем Пьером де Голлем, который приходится внуком первому президенту Пятой республики, французскому генералу Шарлю де Голлю.

Он заявил о своём намерении переехать в Москву, говорится в заявлении Госдумы.

Ранее, 26 августа, Пьер де Голль назвал плевком в сторону героев отказ властей Франции от приглашения России на 80-ю годовщину освобождения Парижа от нацистов. Он добавил, что без помощи ​советской армии Европе было бы сложнее бороться с нацизмом, а может и вовсе не удалось бы освободиться от него.

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Путин присвоил космонавту Борисову звание Героя России
09 сентября 2024, 13:01

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ космонавту Константину Борисову. Соответствующий указ подписан главой государства.
Отмечается, что такое звание космонавт получил за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного полёта в составе экипажа Международной космической станции (МКС).

Также космонавт получил почётное звание лётчика-космонавта России.

Напомним, что до этого президент присваивал звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.

Борисов совершил свой первый полёт в космос 26 августа 2023 года. Он отправился на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-7. Запуск космического корабля был осуществлён с площадки Космического центра имени Кеннеди. 12 марта текущего года экипаж вернулся на Землю, приводнившись у берегов Флориды.

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Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой войны из-за конфликта в Газе
09 сентября 2024, 12:49

Фото: сайт Кремля

Ближний Восток оказался на пороге большой войны после того, как конфликт в секторе Газа ухудшил обстановку по всему региону. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи формата Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он подчеркнул, что без урегулирования ситуации в Газе проблему не решить.
«Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны, наша общая ответственность — не допустить этого», — пояснил Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что напряженная военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке возникла из-за неспособности мирового сообщества остановить войну в Газе, ситуация ухудшилась всюду — от границ Ливана и Израиля до Красного моря.

Лавров также отметил, что Ближний Восток не сможет уверенно развиваться, пока не будет решен конфликт Израиля и Палестины.

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Названа причина увольнения временного поверенного в делах Украины в Грузии
Премьер Грузии: украинского дипломата уволили за покупку стиральных машин
09 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/alzay

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига снял с поста временного поверенного в делах Украины в Грузии из-за покупки стиральных машин. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках брифинга.
«По нашей информации, это (увольнение дипломата – ред.) не является политическим актом. Конкретный представитель, если я не ошибаюсь, у него есть дипломатический статус, закупил бытовые вещи и это посчитали неадекватным на фоне войны», — сказал Кобахидзе.

По его словам, причиной увольнения украинского дипломата стала покупка стиральных машин.

Напомним, ранее Сибига сообщил, что собирается снять с поста временного поверенного в делах страны в Грузии из-за непонимания им реалий нынешней дипломатии Киева.

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В Подмосковье подвели предварительные итоги выборов в Советы депутатов
09 сентября 2024, 12:24

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Мособлизбирком обнародовал предварительные результаты муниципальных выборов, прошедших в Подмосковье 6-8 сентября. Явка составила 24,19%, сообщил в пресс-службе комиссии.
В голосовании приняли участие 618 166 избирателей из 28 округов. По итогам голосования 580 мандатов распределились следующим образом: Единая Россия – 414. Коммунистическая партия Российской Федерации – 36, ЛДПР – 29, Справедливая Россия – Патриоты – За правду – 33, Новые люди – 15. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 4, Всероссийская политическая партия «Родина» – 1, РЭА «Зелёные» – 1.

Также 47 мандатов получают кандидаты, претендовавшие на них в порядке самовыдвижения.

С полными результатами вы можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Московской области.

В Московской области с 6 по 9 сентября проходили выборы в муниципальные Советы депутатов. В кампании было задействовано 976 объектов, на которых работали 1588 избирательных участков. Проголосовать можно было и дистанционно.

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#московская область
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На Украине выпустили учебник без Крыма на карте
Гончаренко*: на Украине выпустили учебник без Крыма на карте страны
09 сентября 2024, 12:22

Фото: istockphoto/vgen_Prozhyrko

Нардеп республиканского парламента Алексей Гончаренко* заявил, что на Украине выпустили учебник по украинскому языку для учеников 7 классов без Крыма на карте страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Народный депутат отметил, что после этого автор учебника извинилась. Она также предложила ученикам выделить 15 минут на уроке, чтобы самостоятельно нарисовать Крым на карте.

Ранее сообщалось, что Украина ещё в 2016 году обозначала в школьных учебниках Курскую область и некоторые другие российские регионы как свою территорию. Таким образом, учащиеся занимались по несуществующим в реальности картам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Российским военным будут компенсировать расходы за пользование личным авто в отпуске
Кабмин постановил выплачивать компенсации военным за пользование авто в отпуске
09 сентября 2024, 12:19

Фото: iStock/igoriss

Правительство России постановило выплачивать военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей компенсацию расходов за использования личного автомобиля во время командировок и отпусков. Соответствующая информация следует из опубликованного на сайте кабмина документа.
Документ подписан премьер-министром России Михаилов Мишустиным.

Согласно тексту, компенсацию будут получать те граждане, которые имеют право на бесплатный проезд. Такие расходы положены в соответствии с законом о статусе военных.

Отмечается, что ранее солдаты получали компенсацию расходов за перелёты и поездки на поездах. Для этого необходимо предоставить проездные документы для подтверждения наличия льготы.

В кабмине подчеркнули, что порядок компенсации расходов за использования личного транспорта будет определён МВД, Минобороны и другими федеральными органами власти, в которых предусмотрена военная служба.

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