Песков ответил на слова Алаудинова о победе России в СВО

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России еще многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что РФ уже победила в специальной военной операции.
«Еще многое предстоит сделать», — ответил Песков на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.Ранее командир «Ахмата» оценил положение украинских войск в Курской области, заявив, что за последние сутки противник понес серьезные потери.
Украинским силам «приходся очень несладко», заявил командир. В зоне ответственности полка «Ахмат» были атакованы два танка, два миномета, автомобиль и артиллерийское оборудование.
Он также отметил, говорить о полном освобождении Курской области пока рано, но работа продолжается.
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