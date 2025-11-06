Участник встречи с Трампом в Овальном кабинете упал в обморок

06 ноября 2025, 21:26

В Белом доме во время совещания о здравоохранении госслужащий упал в обморок

Фото: Istock/lucky-photographer

Во время встречи с Дональдом Трампом один из присутствующих упал в обморок. Подробности сообщает РИА Новости.