Участник встречи с Трампом в Овальном кабинете упал в обморок

В Белом доме во время совещания о здравоохранении госслужащий упал в обморок
Во время встречи с Дональдом Трампом один из присутствующих упал в обморок. Подробности сообщает РИА Новости.



В Белом доме во время встречи по вопросам здравоохранения потерял сознание один из участников. Мероприятие с участием президента Дональда Трампа немедленно прервали. Инцидент произошёл в Овальном кабинете в тот момент, когда выступал другой спикер.

Присутствующие медики оперативно оказали мужчине помощь. По предварительной информации, чиновник уже пришёл в сознание. Его вывели из кабинета. Обстоятельства случившегося остаются неясными.

