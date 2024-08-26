В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

При прямом конфликте Североатлантического альянса и России военные базы на территории Финляндской республики станут законной целью для Москвы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил военный аналитик Алексей Леонков на фоне данных о том, что финская сторона обговаривает размещение натовских военных на своей территории, а также планов по созданию бронетанковой бригады альянса на границе с Россией.