В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

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Переговоры с Киевом сейчас неактуальны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не вся информация о контактах является правдивой.
«Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер», — прокомментировал представитель Кремля вопрос, были ли переговоры между странами до нападения боевиков ВСУ под Курском.
Киев напал на Курскую область 6 августа утром. Отпор противнику дали бойцы ВС РФ, Росгвардия, а также пограничники. По оценке международного сообщества, Украина усиливает напряженность своими действиями.
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Никита Кротов