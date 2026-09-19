Песков заявил, что проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС рассказал, как голосовал на выборах в Госдуму.
Журналисты спросили Пескова, воспользовался ли он возможностью проголосовать онлайн на этих выборах. Дмитрий Сергеевич ответил утвердительно и сообщил, что утром 19 сентября трижды пытался проголосовать онлайн, но у него возникли технические сложности.
«Утром вчера три раза не смог из-за перегрузки. Вечером легко проголосовал», — подчеркнул пресс-секретарь.Ранее председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко тоже приняла участие в выборах в Государственную думу. Однако она воспользовалась бумажным бюллетенем.