Песков заявил, что проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

19 сентября 2026, 17:44

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС рассказал, как голосовал на выборах в Госдуму.





Журналисты спросили Пескова, воспользовался ли он возможностью проголосовать онлайн на этих выборах. Дмитрий Сергеевич ответил утвердительно и сообщил, что утром 19 сентября трижды пытался проголосовать онлайн, но у него возникли технические сложности.

«Утром вчера три раза не смог из-за перегрузки. Вечером легко проголосовал», — подчеркнул пресс-секретарь.