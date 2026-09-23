«Был очень дружелюбен»: эксперт оценил встречу Лаврова и Рубио

23 сентября 2026, 23:45

Обозреватель Вайнер: Рубио был очень дружелюбен с Лавровым

Фото: iStock/vchal

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио возможную поездку российского президента Владимира Путина на международный саммит G20, который состоится в Майами в декабре текущего года. Об этом сообщил политический обозреватель Грег Вайнер.





Напомним, в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН Лавров встретился с Рубио. Стороны обсудили двусторонние отношения России и США, а также конфликт на Украине. Переговоры длились почти час.





«Россия готова к переговорам для достижения устойчивого мира. На период переговоров мы не будем делать паузу в СВО. Москва уже имеет опыт, когда переговорные процессы использовались для получения Киевом передышки и восполнения военных запасов», — приводят argumenti.ru слова Лаврова.

«Также можно отметить дружеский был настрой. Рубио был очень дружелюбен, а обычно он очень жесткий», — добавил Вайнер.