«Был очень дружелюбен»: эксперт оценил встречу Лаврова и Рубио
Обозреватель Вайнер: Рубио был очень дружелюбен с Лавровым
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио возможную поездку российского президента Владимира Путина на международный саммит G20, который состоится в Майами в декабре текущего года. Об этом сообщил политический обозреватель Грег Вайнер.
Напомним, в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН Лавров встретился с Рубио. Стороны обсудили двусторонние отношения России и США, а также конфликт на Украине. Переговоры длились почти час.
«Россия готова к переговорам для достижения устойчивого мира. На период переговоров мы не будем делать паузу в СВО. Москва уже имеет опыт, когда переговорные процессы использовались для получения Киевом передышки и восполнения военных запасов», — приводят argumenti.ru слова Лаврова.
Вайнер в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что встреча Лаврова и Рубио была полноценной, а состав делегаций — очень представительный. Обычно, по словам эксперта, подобные встречи занимают 15-20 минут и проводятся на ходу.
«Также можно отметить дружеский был настрой. Рубио был очень дружелюбен, а обычно он очень жесткий», — добавил Вайнер.
Так, он не исключил, что после этих переговоров Владимир Путин сделает некий жест, который поможет его американскому коллеге Дональду Трампу на выборах в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.