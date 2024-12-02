В Кремле отреагировали на сообщения о задержании россиян в Грузии

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У Кремля нет информации о личностях россиян, задержанных в Грузии, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны», — сказал он, отвечая на вопрос.Перед этим грузинские журналисты проинформировали, что восемь россиян задержали за нападение на полицейских в ходе протестов оппозиции в Тбилиси.
Эксперты ранее отмечали, что происходящее в Грузии указывает на украинский сценарий. В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Беспорядки начались на фоне приостановки подписания документа о евроинтеграции.
В Грузии заявляли о заморозке переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.
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Никита Кротов