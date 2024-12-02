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В Кремле отреагировали на сообщения о задержании россиян в Грузии

Песков: у Кремля отсутствуют данные о личностях задержанных в Грузии россиян
Фото: istockphoto/yulenochekk

Фото: istockphoto/yulenochekk

У Кремля нет информации о личностях россиян, задержанных в Грузии, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны», — сказал он, отвечая на вопрос.
Перед этим грузинские журналисты проинформировали, что восемь россиян задержали за нападение на полицейских в ходе протестов оппозиции в Тбилиси.



Эксперты ранее отмечали, что происходящее в Грузии указывает на украинский сценарий. В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Беспорядки начались на фоне приостановки подписания документа о евроинтеграции.

В Грузии заявляли о заморозке переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.

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Раскрыто зашифрованное послание The Economist
Дудаков: Трамп попал в центр ребуса The Economist из-за его непредсказуемости
02 декабря 2024, 13:47

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп попал в центр ежегодной обложки-ребуса британского журнала The Economist из-за непредсказуемости, которую несет его президенство. Об этом заявил политолог Малек Дудаков. По его словам, в обложке каждый год шифруют послание от элит к миру.
«Элиты потому и элиты, что имеют наиболее полную информацию о происходящем, а значит, могут делать обоснованные прогнозы. Поэтому ежегодную обложку-ребус пытается разгадать весь мир. С другой стороны, речь идет именно о прогнозе. Если завтра, например, фронт на Украине посыпется или Иран ударит по Израилю парой сотен ракет и начнется большая ближневосточная война, мир резко изменится, и нужно тут же строить новый прогноз», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
Политолог подчеркнул, что основными, судя по обложке, являются позиции России, Китая и Евросоюза, чьи иконки находятся «в топе». По его мнению, ребус также указывает, что Зеленского будут «потихоньку сливать», так как его образ расположен у самого края.

Тем временем в России уверены, что Запад сдастся первым, если эскалация продолжит нарастать. С таким мнением выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщает телеканал. По ее мнению, у западных стран нет и никогда не было той воли к победе, что есть у России.
«Когда задают вопросы, чем это кончится и что будет, если эскалация будет нарастать и нарастать, у меня нет никаких сомнений, что они остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего «Вставай, страна огромная» у них нет и никогда не было», — пояснила она.
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В России оценили предложение о быстром достижении мира на Украине
Климов: в предложении о временной уступке территорий Украиной нет ничего нового
02 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Предложение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о временной уступке территорий Украиной ради быстрого достижения мира нет ничего нового. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, экс-генсек не изобрел ничего оригинального, а лишь пересказал то, что давно «гуляет» по западным СМИ.
Он подчеркнул, что российская позиция была четко сформулирована президентом России Владимиром Путиным 14 июня этого года.
«И мы неоднократно подчеркивали на всех возможных уровнях, что речь для нас — не о территориях, а о безопасности Российской Федерации и о правах наших граждан, наших соотечественников. И все эти передергивания фактов и попытка свести это к территориальному торгу — это пустая трата времени. Что касается каких бы то ни было условий, то мы никаких предварительных условий ни от кого не собираемся принимать во внимание», — поделился он в беседе с RT.
С похожими предложениями выступает и Кит Келлог, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом в качестве советника по вопросам России и Украины в его будущей администрации. Ранее он поддерживал Киев, а с недавних пор стал выступать за откладывание вопроса о вступлении Украины в НАТО и возвращении территорий, сообщают argumenti.ru.

По мнению Келлога, сейчас нужно убедить украинскую власть начать «дипломатический прорыв», ведь в России все равно «рано или поздно сменится президент».

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СМИ заявили о возможном несоответствии сына Байдена критериям помилования
NYT: сын Байдена Хантер вряд ли соответствует критериям Минюста для помилования
02 декабря 2024, 13:11

Фото: istockphoto/rarrarorro

Сын американского президента Джо Байдена Хантер может не соответствовать критериям для помилования, рекомендации о котором ему может предоставить Минюст США, сообщает The New York Times (NYT).
Авторы материала подчеркнули, что полное помилование рекомендуют для уже отбывающих наказание людей.

Хантера Байдена не приговаривали к сроку, а значит, он его не отбывал, пишут обозреватели. Причем известно, что хозяин Белого дома может помиловать любого человека на свое усмотрение, и не важно, что ему рекомендуют компетентные органы, добавили журналисты.

Вместе с тем Байден-старший отмечал, что его отпрыска подвергают «избирательному и несправедливому преследованию». Более того, по версии действующего заокеанского лидера, обвинения в адрес сына связаны с «политическими оппонентами» в американском конгрессе.

Хантера Байдена должны были приговорить в Делавэре и Калифорнии к длительному тюремному сроку 12 и 16 декабря. С конца 2023 года его обвиняют в девяти преступлениях, связанных с занижением доходов и уходом от налоговых обязательств, однако отец помиловал его.

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#мир
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#семья
#новости
#уголовное дело
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Названы дата и время прямой линии Путина
Журналист Юнашев заявил, что прямая линия Путина состоится 19 декабря
02 декабря 2024, 12:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Прямая линия президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в полдень, заявил в Telegram-канале журналист Кремлевского пула Александр Юнашев. Он добавил, что «буквально на днях» откроются колл-центры для обращений к российскому лидеру.
«Сообщение Путину традиционно может отправить кто угодно и откуда угодно. Кстати, в прошлом году (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий) Песков сказал мне, что шанс есть даже у (президента Украины Владимира) Зеленского», — сказано в публикации.
В Кремлевском пуле отметили, что прямую линию Путина совместят с большой пресс-конференцией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что мероприятие запланировано на вторую половину декабря.

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#кремль
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На Западе оценили возможную угрозу конфликта России и Турции из-за Сирии
AP: эскалация в Сирии может привести к конфликту между Россией и Турцией
02 декабря 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Эскалация в Сирии, а также атаки террористов на Алеппо могут стать причиной конфликта между Россией и Турцией, поскольку интересы государств в регионе противоречивы. Об этом сообщает Associated Press (AP).
«Всплеск боевых действий (...) также рискует втянуть Россию и Турцию — у каждой из которых есть свои интересы, которые нужно защищать в Сирии, — в прямые тяжелые бои друг против друга», — сказано в публикации.
Также обозреватели отметили риск начала регионального конфликта на фоне противостояния Израиля с палестинскими радикалами ХАМАС, напряженности с иранской стороной и нестабильности в Ливане.

Перед этим сирийские военные объявили скорое контрнаступление.

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#мир
#россия
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#война
#конфликт
#новости
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Новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине
Глава дипломатии ЕС Каллас заявила об усилении влияния Путина в мире
02 декабря 2024, 11:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин усиливает свое влияние в мире. Об этом сообщила в интервью украинскому телеканалу «Общественное» новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
По ее словам, ЕС видит, что РФ, Иран, КНДР и Китай работают вместе. Во время интервью Каллас также попыталась оправдать военную поддержку Киева.

Ранее Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».

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Илон Маск сделал тревожное заявление после решения Байдена
Маск: Байден поставил под сомнение целостность США помилованием своего сына
02 декабря 2024, 11:11

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам предпринимателя, его не волнуют темы с наркотиками, однако «ставить под сомнение целостность США — это нехорошо».

Напомним, действующий глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о помиловании сына, отметил, что данное решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением власти.

Ранее сообщалось, что сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, потратил 20 тысяч долларов, предназначенных для образования своей дочери Мейзи, на расходы, связанные с алкоголем, наркотиками и проститутками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Экс-депутат Рады Царев: Буданов* готовится стать президентом Украины
02 декабря 2024, 09:55

Кирилл Буданов

У начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова есть амбиции стать президентом страны. Об этом РИА Новости сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
По его словам, у Буданова* есть не только поддержка и связи, но и средства на избирательную кампанию, что представляет большую угрозу для Владимира Зеленского. Царев также оценил политические амбиции Буданова* и указал на его высокие рейтинги по данным социологических опросов на Украине.

Бывший депутат добавил, что начальник ГУР поддерживает хорошие отношения с руководителями правящей партии «Слуга народа», в особенности, с главой фракции в Раде Давидом Арахамией.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#отношения
#поддержка
#депутат
#запад
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Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
02 декабря 2024, 09:45

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.
Шольц прибыл в Киев на поезде. Он проведет переговоры с Зеленским. Другие подробности пока неизвестны. В последний раз канцлер Германии приезжал на Украину в феврале 2022 года.

15 ноября между канцлером Германии и президентом Российской Федерации прошёл телефонный разговор. Олаф Шольц призвал Владимира Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.

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#олаф шольц
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