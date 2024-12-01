В Тбилиси спецназ начал применять водометы против участников митинга

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В Тбилиси спецназа начал использовать водометы, чтобы отогнать протестующих у входа в здание парламента. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
В ответ протестующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами. В субботу сторонники оппозиции заполонили площадь перед парламентом и прилегающие улицы. Внутри здания парламента вспыхнул пожар.
Ранее сообщалось, что протестующие использовали коктейли Молотова. Тысячи людей приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Тбилиси и других городах страны. По данным полиции, действия участников проектных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и демонстраций.
В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, это решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Евросоюз правящей партией «Грузинская мечта».
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Ранее сообщалось, что протестующие использовали коктейли Молотова. Тысячи людей приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Тбилиси и других городах страны. По данным полиции, действия участников проектных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и демонстраций.
В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, это решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Евросоюз правящей партией «Грузинская мечта».
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Александр Климов