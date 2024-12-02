Митингующие использовали пиротехнику перед зданием парламента Грузии

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Митингующие использовали петарды перед зданием парламента Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранцев, которые бросали камни в здание парламента в Тбилиси и стреляли петардами в сотрудников полиции. Отметим, что на всех входах в здание присутствуют силы безопасности, в том числе спецназ.
Ранее сообщалось, что протестующие использовали коктейли Молотова. Тысячи людей приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Тбилиси и других городах страны. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и демонстраций.
В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, это решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Евросоюз правящей партией «Грузинская мечта».
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Ранее сообщалось, что протестующие использовали коктейли Молотова. Тысячи людей приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Тбилиси и других городах страны. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и демонстраций.
В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, это решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Евросоюз правящей партией «Грузинская мечта».
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Александр Климов