Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Митингующие использовали пиротехнику перед зданием парламента Грузии

Митингующие использовали пиротехнику перед зданием парламента Грузии

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Митингующие использовали петарды перед зданием парламента Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранцев, которые бросали камни в здание парламента в Тбилиси и стреляли петардами в сотрудников полиции. Отметим, что на всех входах в здание присутствуют силы безопасности, в том числе спецназ.

Ранее сообщалось, что протестующие использовали коктейли Молотова. Тысячи людей приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Тбилиси и других городах страны. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и демонстраций.



В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, это решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Евросоюз правящей партией «Грузинская мечта».

Читайте также:

МВД Грузии призвало вывести детей с акции протеста

Три страны Балтии договорились о введении санкций против правительства Грузии

Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады
#грузия
#протесты
#полиция
МВД Грузии призвало вывести детей с акции протеста
02 декабря 2024, 00:01

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Родители, пришедшие на проспект Руставели в знак протеста, должны вывести своих детей в целях безопасности. С таким обращением выступило Министерство внутренних дел Грузии, заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что по законам Грузии дети имеют право участвовать в мирных собраниях. Министерство внутренних дел подчеркнуло, что по мере обострения протестов несовершеннолетние «находятся в агрессивной обстановке и подвергаются высокому риску получения травм».

«Согласно Кодексу о правах ребенка, ребенку должна быть обеспечена безопасная среда и общественное пространство, поэтому родитель или лицо, ответственное за воспитание ребенка, обязано защищать его. Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка и оградить его от жестокой среды», – сообщили в МВД Грузии.

Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

Читайте также:

Три страны Балтии договорились о введении санкций против правительства Грузии

Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады

Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов
#грузия
#дети
#протесты
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в селе Башкирии — МЧС
01 декабря 2024, 22:59

Фото: istockphoto/photovs

Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в башкирском селе Краснохолмский, проинформировали в МЧС России. Спасатели уточнили, что трагедия произошла в двухэтажном многоквартирном доме. Пламя на площади 900 «квадратов» сейчас ликвидируют.
В ведомстве пояснили, что в квартире на первом этаже, где все произошло, были трое детей и беременная женщина. Когда сработала сигнализация, они собрались и вышли. Вместе с тем в квартире второго этажа была женщина и трое детей. На улицу она успела вывести лишь двоих.

«К сожалению, четырехлетний сын погиб. При тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины», — сказано в публикации ведомства в Telegram.
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге локализовали пожар в цехе по производству полистирола.

Читайте также:

Смертельное ДТП произошло в Новой Москве

Subaru разорвало на части в Новосибирске — видео

Петербурженке ампутировали ноги после того, как по ним проехал самосвал
#мир
#россия
#башкирия
#пожары
#дети
#новости
#смерть
#россияне
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смертельное ДТП произошло в Новой Москве
ГАИ: в ДТП в Новой Москве погиб один человек
01 декабря 2024, 22:16

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Смертельное ДТП в Новой Москве унесло жизнь одного человека, сообщили в столичной Госавтоинспекции. На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.
Предварительно, «Камаз» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где влетел в Geely и MAN.

«В результате дорожной аварии водитель «Камаза» от полученных травм скончался на месте. Водителя автомобиля Geely осматривают медики», — добавили в ГАИ.
Ранее в столичном дептрансе информировали о массовом ДТП, которое произошло на Брестско-Калужском перегоне. Затруднено движение на третьем километре.

Перед этим сообщалось, что в Новосибирске иномарку разорвало на части. Опубликованы шокирующие кадры с места происшествия.

Читайте также:

Петербурженке ампутировали ноги после того, как по ним проехал самосвал

Молодой россиянин порвал себе рот шаурмой

Андрей Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щеток
#мир
#россия
#москва
#дтп
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Subaru разорвало на части в Новосибирске — видео
Subaru разорвало на части в Новосибирске, один человек погиб
01 декабря 2024, 20:49

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Иномарку Subaru порвало на части в Новосибирске. Видео трагедии опубликовал Telegram-канал 112.
В смертельном ДТП погиб один человек, еще двое серьезно травмированы.

«За рулем легковушки был 43-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения», — сказано в посте.

Перед этим сообщалось, что в результате ДТП в Приамурье погиб один человек. Трагедия произошла на трассе, которая связывает Благовещенск и Свободный в регионе.

Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Столкнулись иномарки Cadillac Escalade и Mazda Demio.

Похожий случай произошел под Саратовом, где машина с подростками опрокинулась в кювет.

Читайте также:

Петербурженке ампутировали ноги после того, как по ним проехал самосвал

Молодой россиянин порвал себе рот шаурмой

Пожар в цехе в Екатеринбурге локализован — МЧС
#мир
#россия
#новосибирская область
#дтп
#иномарка
#видео
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербурженке ампутировали ноги после того, как по ним проехал самосвал
01 декабря 2024, 20:28

Фото: istockphoto/Motortion

Обе ноги потеряла жительница Петербурга после того, как по ним проехал самосвал, пишет издание «Фонтанка». Уточняется, что водитель скрылся и пока не понес даже административного наказания.
Инцидент произошел, когда 60-летняя женщина гуляла с собакой и уже направлялась домой. Сначала у пенсионерки обнаружили переломы, а также размозжение голеней. Но позже стало ясно, что кости собрать не получится, поэтому было принято решение ампутировать конечности на уровне бедер.

Дочка пострадавшей пояснила, что ей будет нужно пересаживать кожу. Ее также волнует моральное состояние мамы.

Водитель говорит, что в момент произошедшего никого не видел. Мужчина является гражданином Таджикистана, он легально работал на территории РФ. Уголовное дело пока не возбудили, поскольку пострадавшей нужно пройти соответствующее лечение.

Читайте также:

Андрей Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щеток

Молодой россиянин порвал себе рот шаурмой

Пожар в цехе в Екатеринбурге локализован — МЧС
#мир
#россия
#россияне
#санкт-петербург
#дтп
#новости
#ампутация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодой россиянин порвал себе рот шаурмой
SHOT: В Москве мужчина получил травму рта из-за слишком быстрого поедания шаурмы
01 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/vitalssss

Россиянин порвал себе рот шаурмой. Молодой человек был очень голоден и сильно торопился. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в прошлую пятницу. 23-летний москвич заказал себе большую шаурму, и, когда ее наконец принесли, то он попытался съесть всё и сразу.

Внезапно парень напугал других посетителей заведения резким криком. Он настолько сильно торопился, что умудрился надорвать уголки рта. В итоге молодой человек заработал себе раны длиной около 2 мм.

Обращаться к медикам пострадавший постеснялся. Друзья обработали ему раны зеленкой и покинули ​заведение.

Читайте также:

В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам

При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек

В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда
#пострадавший
#человек
#инцидент
#еда
#москва
#здоровье
#травма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российского журналиста Пивоварова* задержали в Узбекистане
Алексея Пивоварова* и съемочную группу «Редакции» задержали в Узбекистане
01 декабря 2024, 18:11

Алексей Пивоваров (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В Узбекистане правоохранители задержали российского журналиста Алексея Пивоварова* и членов его съемочной группы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что журналисты были задержаны в Нукусе после того, как на команду Пивоварова* написали заявление. В настоящее время задержанные находятся в ГУВД Нукуса.

Сотрудники правоохранительных органов настаивают на проверке содержимого телефонов сотрудников СМИ и отказываются называть причины задержания. Согласно информации канала, Пивоварова* держат в отдельном кабинете.

Читайте также:

Андрей Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щеток

Проданный родной бабушкой на органы Андрей Монкур вернулся в Россию: какой «скелет в шкафу» он оставил в Германии

В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
#суд
#журналисты
#скелет
#сми
#сотрудники
#заявление
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щеток
SHOT: Кончаловского обязали выплатить ₽50 тысяч по делу о краже дизайна щеток
01 декабря 2024, 16:11

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд по делу о краже дизайна зубных щеток проиграл режиссер Андрей Кончаловский дизайнеру из Москвы Александру Белову, пишет SHOT. Ответчика обязали выплатить 50 тысяч рублей.
«Арбитражный суд в конфликте интересов народного артиста [Кончаловского] и автора необычного патента [Белов] встал на сторону последнего», — сказано в публикации.
Известно, что весной этого года дизайнер увидел товар со своим оформлением в аптеках «Планета здоровья», частью которых владеет режиссер. Сеть также обязали выплатить Белову издержки в две тысячи рублей.

Дизайн запатентован Беловым. Его уникальность подтверждена экспертами в 2021 году.

Читайте также:

Пожар в цехе в Екатеринбурге локализован — МЧС

В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам

В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске
#мир
#суд
#режиссёр
#новости
#кража
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожар в цехе в Екатеринбурге локализован — МЧС
01 декабря 2024, 15:37

Фото:istockphoto/Diy13

Пожар в цехе в Екатеринбурге локализован спасателями, проинформировало МЧС России в Telegram-канале.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге», — гласит сообщение ведомства.
Перед этим сообщалось о горении цеха по производству полистирола в регионе на площади в тысячу «квадратов». Позже она увеличилась до полутора тысяч. Есть один пострадавший, 70 человек эвакуировались с промзоны самостоятельно.

В МЧС добавили, что на площади 400 «квадратов» произошло обрушение кровли.

Перед этим сообщалось, что пожар после атаки беспилотника вспыхнул в Калужской области. Нападению подвергся Малоярославецкий район.

Читайте также:

В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске

«Суперджет» «Азимута» экстренно приземлился в Минводах

Обвиняемый по делу о бронежилетах пошел на сделку со следствием
#мир
#россия
#екатеринбург
#пожары
#мчс
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате