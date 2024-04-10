Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией

Мирный план с участием России возможен, однако это произойдет лишь после его утверждения на конференции в Швейцарии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
«Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали о том, что нужно делать, уже во время первой встречи», — отметил украинский лидер.Зеленский добавил, что после обсуждений в Швейцарии будет разработан полноценный план, который затем переговорщики представят российским представителям. Однако, подчеркнул украинский президент, это произойдет только после формирования общего мнения саммита.
Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил , что Швейцария не направила России приглашения.
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