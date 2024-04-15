В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России

Фото: сайт Кремля
Новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона и Лондона, включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, нанесут ущерб тем, кто их вводит, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, Кремль считает такие санкции абсолютно незаконными и рассматривает их как обоюдоострое оружие, которое повредит интересам их инициаторов.
Песков также отметил, что в результате введения санкций произошла дестабилизация цен на эти металлы. Например, цена фьючерса на алюминий выросла на 5,44% до 2616 долларов за тонну, достигнув максимума с июня 2022 года в 2725 долларов.
В пятницу, 12 апреля, американское Министерство финансов объявило о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России. К ограничениям также присоединилась Великобритания.
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Песков также отметил, что в результате введения санкций произошла дестабилизация цен на эти металлы. Например, цена фьючерса на алюминий выросла на 5,44% до 2616 долларов за тонну, достигнув максимума с июня 2022 года в 2725 долларов.
В пятницу, 12 апреля, американское Министерство финансов объявило о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России. К ограничениям также присоединилась Великобритания.
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Артем Кузьмин