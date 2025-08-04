В Кремле оценили позицию Медведева по внешней политике после конфликта с Трампом
В Кремле подтвердили, что среди российских политиков и руководителей есть разные взгляды на текущие события, однако окончательные решения по внешней политике принимает президент Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, в российском руководстве, в том числе у зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, существуют различные оценки ситуации – порой весьма жёсткие. При этом Песков отметил, что подобная ситуация характерна для многих стран мира. Он назвал такое явление «универсальным».
Напомним, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о передислокации двух американских подводных лодок в ответ на высказывания Дмитрия Медведева, что дополнительно усилило напряжённость в отношениях между странами.
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