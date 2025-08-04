В Кремле оценили позицию Медведева по внешней политике после конфликта с Трампом

04 августа 2025, 13:13

Песков: позиция Медведева жёсткая, однако внешнюю политику определяет Путин

Фото: iStock/yulenochekk

В Кремле подтвердили, что среди российских политиков и руководителей есть разные взгляды на текущие события, однако окончательные решения по внешней политике принимает президент Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.