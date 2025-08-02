Трамп объяснил свою реакцию на слова Медведева

02 августа 2025, 01:33

Трамп: Когда речь идет о ядерном оружии, США должны быть полностью готовы

Фото: iStock/ronniechua

Президент США Дональд Трамп указал, что Соединенные Штаты «готовы» к ситуациям, которые потребуют обсуждения ядерного оружия. Об этом он заявил в ответ на высказывания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.





Напомним, что ранее в своей соцсети Truth Social Трамп уже писал, что Медведев «заходит на очень опасную территорию» и потому должен «следить за своими словами». Его возмутило, что российский политик назвал действия Трампа «игрой ультиматумов». Медведев отвечал на решение американского лидера о сокращении срока по урегулированию конфликта на Украине.





«Он (Медведев) говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы», — заявил Трамп журналистам на этот раз, комментируя свой пост об отправке двух атомных подлодок в «соответствующие регионы» после «провокационных» слов Медведева.