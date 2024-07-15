Кремль допустил, что в позиции Орбана по Украине есть неизвестные нюансы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают нюансов предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об урегулировании конфликта на Украине, которое тот направил лидерам ЕС. Об этом информирует РИА Новости.
«Разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках Европейского союза, поэтому, возможно, какие-то есть нюансы, о которых нам неизвестно», — сказал он.
Песков добавил, что общий подход Орбана России известен.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в РФ, США и на Украине.
Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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