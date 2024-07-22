В Кремле оценили риторику Харрис в отношении России

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Заявления американского вице-президента Камалы Харрис в отношении РФ полны недружественной риторики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране», — прокомментировал представитель Кремля.
Он добавил, что действия со стороны Харрис в отношении двусторонних отношений государств не зафиксированы: ни положительные, ни отрицательные.
Таким образом Песков ответил на вопрос об оценке Кремля кандидатуры Харрис, если говорить о ней в контексте отношений между Россией и США. Он резюмировал, что не может вспомнить контактов между главой государства Владимиром Путиным и Харрис, поэтому что-либо оценивать пока рано.
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