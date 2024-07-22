Песков: в Кремле не удивились решению Байдена снять кандидатуру с выборов

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Решению президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов не удивлены в Кремле. Об этом журналистам в рамках брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что происходящее в Штатах за последние годы научило ничему не удивляться.
«Поэтому сильно мы не были удивлены», — сказал представитель Кремля.
Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов 21 июля. Он отметил, что его уход в отставку «в интересах партии и страны». Теперь политик сосредоточится на своих обязанностях на оставшийся срок его президентских полномочий.
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал решение американского политика «тяжелым, но сильным».
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Никита Кротов