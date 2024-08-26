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Из-за своих неудач на фронте вновь жалуются украинские неонацисты, пишут обозреватели издания The Times. Речь идет о том, что нападение на Курскую область не помогло боевикам ВСУ в Донбассе.
Иностранные журналисты уточняют, в Киеве надеялись, что вторжение под Курском поможет «облегчить нагрузку» на украинскую армию в Донецкой народной республике, где боевики переживают «почти невыносимое давление». По информации The Times, этого «не произошло».
По словам одной девушки-боевика ВСУ Дзвениславы Римар, ВС РФ постоянно продолжают свои атаки, а нападение на Курскую область никак не повлияло на украинский фронт.
Боевики ВСУ, добавила Римар, измождены. Ранее сообщалось, что бойцу СВО спасло жизнь на фронте.
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По словам одной девушки-боевика ВСУ Дзвениславы Римар, ВС РФ постоянно продолжают свои атаки, а нападение на Курскую область никак не повлияло на украинский фронт.
Боевики ВСУ, добавила Римар, измождены. Ранее сообщалось, что бойцу СВО спасло жизнь на фронте.
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Никита Кротов