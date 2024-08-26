«Будет Чернобыль»: Военэксперт рассказал о последствиях массированной атаки по Украине

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Воздушная тревога звучит на всей территории Украины. За утро 26 августа зафиксировано около 75 прилётов российских дронов и крылатых ракет. Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, все назначенные цели поражены, сообщило Минобороны РФ.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» заявил, что атака ничем не отличается от обычных действий Вооруженных сил России.
Также сообщается, что в Киеве и Одессе после взрывов начались перебои со светом и водой.
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«Ничем не отличается, то же самое. Точных данных о том, что является объектом ударов, нет. Можно сказать, что средства поражения пока стандартные: «кинжалы», «искандеры», Х-101, «калибры». Наносятся удары скорее всего по энергетическим центрам, штабам, складам, где находятся боеприпасы и оружие противника, а также по системам противовоздушной обороны», — сообщил эксперт.
Также сообщается, что в Киеве и Одессе после взрывов начались перебои со светом и водой.
«Полностью остаться Украина без света и воды не может, нет. Для этого нужно уничтожить атомные станции, а мы их уничтожать не будем, потому что это будет Чернобыль на территории Украины. А Украина — это наша земля, наша территория. Превращать ее в местность, непригодную для жизни, не будем», — сказал собеседник.
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Анастасия Бондарева