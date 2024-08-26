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«Будет Чернобыль»: Военэксперт рассказал о последствиях массированной атаки по Украине

Военэксперт Сивков: РФ не превратит Украину в непригодную для жизни местность
26 августа 2024, 12:35
Фото: istock/aapsky

Фото: istock/aapsky

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины. За утро 26 августа зафиксировано около 75 прилётов российских дронов и крылатых ракет. Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, все назначенные цели поражены, сообщило Минобороны РФ.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» заявил, что атака ничем не отличается от обычных действий Вооруженных сил России.

«Ничем не отличается, то же самое. Точных данных о том, что является объектом ударов, нет. Можно сказать, что средства поражения пока стандартные: «кинжалы», «искандеры», Х-101, «калибры». Наносятся удары скорее всего по энергетическим центрам, штабам, складам, где находятся боеприпасы и оружие противника, а также по системам противовоздушной обороны», — сообщил эксперт.



Также сообщается, что в Киеве и Одессе после взрывов начались перебои со светом и водой.

«Полностью остаться Украина без света и воды не может, нет. Для этого нужно уничтожить атомные станции, а мы их уничтожать не будем, потому что это будет Чернобыль на территории Украины. А Украина — это наша земля, наша территория. Превращать ее в местность, непригодную для жизни, не будем», — сказал собеседник.

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В США назвали последствия при ударе ВСУ по Москве и Петербургу
Экс-разведчик Риттер: Украины не будет после атаки ВСУ по Москве и Петербургу
26 августа 2024, 12:39

Фото: istockphoto/yulenochekk

Если киевский режим пойдет на удары по Москве или Санкт-Петербургу для принуждения РФ к диалогу, то украинская республика перестанет существовать, высказал свое мнение в соцсетях американский отставной разведчик Скотт Риттер.
«Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет», — гласит публикация Риттера.
По словам экс-разведчика США, в этом случае РФ располагает ракетным комплексом «Авангард», способным задействовать ракеты как с ядерной, так и неядерной боевыми частями.

«Остается только надеяться, что используют лишь неядерную боеголовку», — заключил Риттер.
Ранее британское издание The Guardian информировало, что украинская сторона хочет воспользоваться дальнобойными вооружениями Запада, чтобы бить вглубь российских территорий для влияния на начало диалога с Москвой.

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Появились кадры последствий удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Саратове

Боевики ВСУ вновь жалуются из-за своих неудач на фронте
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#новости
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Появились кадры последствий удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Саратове
26 августа 2024, 12:34

Фото: istockphoto/Naypong

Утром 26 августа украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энгельсе и Саратове. В областной столице дрон угодил в высотный дом жилого комплекса Volga Sky.
В результате атак беспилотников и падения осколков сбитых противовоздушной обороной дронов пострадали четыре человека, состояние одной женщины оценивается как крайне тяжёлое. На кадрах видеозаписи, сделанной в первые минуты после удара, видны серьёзные повреждения жилого комплекса Volga Sky. Это самое высокое здание в городе, его высота составляет 128 метров.

В доме разрушены несколько квартир, серьёзно повреждён фасад. Мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что жильцам пострадавших при атаке беспилотников квартир предоставят номера в гостинице. Дом будет обследован специалистами, которые определят масштаб разрушений, чтобы принять решения относительно здания.

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#дрон
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Боевики ВСУ вновь жалуются из-за своих неудач на фронте
Times: ВСУ жалуются, что нападение в Курской области не помогло им в Донбассе
26 августа 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Из-за своих неудач на фронте вновь жалуются украинские неонацисты, пишут обозреватели издания The Times. Речь идет о том, что нападение на Курскую область не помогло боевикам ВСУ в Донбассе.
Иностранные журналисты уточняют, в Киеве надеялись, что вторжение под Курском поможет «облегчить нагрузку» на украинскую армию в Донецкой народной республике, где боевики переживают «почти невыносимое давление». По информации The Times, этого «не произошло».

По словам одной девушки-боевика ВСУ Дзвениславы Римар, ВС РФ постоянно продолжают свои атаки, а нападение на Курскую область никак не повлияло на украинский фронт.

Боевики ВСУ, добавила Римар, измождены. Ранее сообщалось, что бойцу СВО спасло жизнь на фронте.

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#всу
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Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
26 августа 2024, 12:00

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Утром 26 августа российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Эти объекты обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования, а также с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, тактической и армейской авиации.

Удары наносились по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Как отметили в Минобороны, все назначенные цели были успешно поражены.

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#рф
#украина
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#оружие
#инфраструктура
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Российскому бойцу в зоне СВО спас жизнь молитвенник в нагрудном кармане
26 августа 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Бойца Вооружённых сил РФ с позывным Чемба спасла от осколка украинского снаряда брошюра «Молитвенный щит православного воина». Солдат носил её в нагрудном кармане.
Об этом случае рассказал телеканалу «Звезда» Иеромонах Константин, священник добровольческой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского. Батюшка подарил эту книжицу солдату, после чего тот всегда носил её с собой. Осколок снаряда попал прямо в грудь российскому бойцу. Он насквозь пробил молитвенник и отклонился в сторону, так что рана получилась по касательной. В госпитале врачи подтвердили: если бы не «Молитвенный щит», рана была бы смертельной, так как осколок угодил бы прямо в сердце.

Иеромонах Константин не только поддерживает бойцов Словом Божьим, но и является командиром эвакуационной группы, вывозя с поля боя раненых. По словам священника, ежедневно бывающего на передовой, на войне нет неверующих. Постоянно сталкиваясь со смертью, бойцы начинают как-то больше задумываться о Боге, становятся более внимательными к вере.

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Минобороны России раскрыло последние новости о ситуации в Курской области
МО РФ: В группировку в Курской области поставили дополнительное вооружение
26 августа 2024, 11:25

Фото: istock/vladj55

Минобороны России сообщило, что в группировку, которая обеспечивает безопасность Курской области, поставлено дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение. Об этом оборонное ведомство написало в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Сообщается, что от оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. По данным МО РФ, 19 вопросов решены.

«Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении министерства.

В оперативную группу Координационного совета Министерства обороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей поступило 47 запросов от оперативных штабов при губернаторах по обеспечению группировок.

За последние сутки новые запросы от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей не поступали. Ранее каждая из областей направила по восемь запросов, все они были успешно решены, отметили в Министерстве обороны России.

Стало известно, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.

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По боевикам ВСУ нанесли удар в Полтаве
Лебедев: ВС РФ ударили по месту распределения боевиков ВСУ в Полтаве
26 августа 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Olena_Z

По месту распределения боевиков ВСУ в Полтаве ударили бойцы ВС РФ. Об этом журналистов РИА Новости проинформировал пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Прилетело в место (в Полтаве — прим. ред.), откуда происходит распределение подразделений (ВСУ - ред.) в разные направления» — прокомментировал координатор движения сопротивления.

Лебедев подчеркнул, что украинские радикалы еще долго не смогут провести ротацию.

Ранее руководитель военной администрации Полтавской области Филипп Пронин информировал, что в украинском регионе после взрывов получил повреждения промышленный объект.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#новости
#вс рф
#всу
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В эфире украинского телемарафона вырубило свет при ракетной атаке
26 августа 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Silent_GOS

При украинском телемарафоне в телевизионной студии вырубило свет, сообщает Mash. Все произошло, когда ведущая говорила о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не против завершить конфликт с РФ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали массированный удар по украинской территории. СМИ Украины информировали, что взрывы слышали под Харьковом, Одессой, Киевом, Хмельницким, Львовом, Тернополем и других областях республики.

Телемарафон Украины в круглосуточном режиме запустили в феврале 2022 года.

До этого была информация, что в Киеве после взрывов продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением. Подобная ситуация с электроэнергией наблюдается под Николаевом.

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Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#телевидение
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На Украине из-за масштабных отключений света железную дорогу переводят на тепловую тягу
«Укржелдорога» из-за отключений света переводит поезда на тепловозную тягу
26 августа 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Украинский национальный перевозчик «Укржелдорога» начал переводить поезда на тепловозную тягу. На такую меру в компании вынуждены были пойти из-за массовых отключений электричества.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале перевозчика. Уточняется, что имеются обесточивания линий в разных регионах страны. Для возобновления движения поездов дальнего следования на линию выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электричек также имеет задержки, на местах работают энергетики.

В настоящее время воздушная тревога действует на всей территории Украины. Сообщается о взрывах в разных регионах страны. Отключения подачи электроэнергии зафиксировано в Киеве и других крупных городах.

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