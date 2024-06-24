Песков рассказал, кто стоит за ракетными ударами по Севастополю

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Нам понятно, кто стоит за массированной атакой по Севастополю, это не только украинцы, заявил корреспонденту РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее», — пояснил Песков.
Он назвал произошедшее «абсолютно варварской атакой». Также пресс-секретарь отметил сложность проведения столь массивного обстрела. Он предупредил о последствиях для США в связи с их ролью в нападении на Севастополь и гибели мирных жителей.
Американские баллистические ракеты ATACMS рассчитаны на поражение цели на расстоянии до 300 км. США поставили данное оружение для ВСУ весной. Согласно последним данным, в результате применения указанных ракет при ударе по Севастополю пострадал по меньшей мере 151 человек, среди них 27 детей, 5 человек находятся в тяжелом состоянии.
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Олег Дикий