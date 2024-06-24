Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь

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Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем в своем Telegram-канале, что решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших от атаки украинской армии на Севастополь.
Развожаев отметил, что переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой. Уточняется, что в столице обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице.
Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что 5 из 27 детей, которые пострадали во время ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь, находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.
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Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что 5 из 27 детей, которые пострадали во время ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь, находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.
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Екатерина Коршунова