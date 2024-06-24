Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Количество пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153 человек. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
По словам Денисова, 77 пострадавшим оказана медицинская помощь, 74 человека получают лечение на амбулаторном этапе. Отмечается, что из 79 госпитализированных — 27 детей.
Ранее Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем в своем Telegram-канале, что решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших от атаки киевского режима на Севастополь.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.
Читайте также:
Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь
Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151
Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС определиться с целями в конфликте на Украине
Ранее Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем в своем Telegram-канале, что решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших от атаки киевского режима на Севастополь.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.
Читайте также:
Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь
Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151
Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС определиться с целями в конфликте на Украине
Екатерина Коршунова