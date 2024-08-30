Падчерицу Аршавина избили в торговом центре в Петербурге

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Дочь модели Алисы Казьминой, которая была замужем за известным футболистом Андреем Аршавиным, подверглась избиению в ТЦ «Морской» в Санкт-Петербурге. 61-летний мужчина хватал 13-летнюю школьницу за шею и пинал ногами.
Девочка была в ТЦ вместе с двумя подругами, сообщает телеграм-канал SHOT. Они бегали по залу и вели себя довольно шумно, что сильно не понравилось одному из посетителей. Он решил жёстко «воспитать» падчерицу футболиста. Мужчина схватил девочку за руку и поволок к выходу из зала, где начал её бить, в том числе ногами.
Позже его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Алиса Казьмина и Андрей Аршавин состояли в браке с сентября 2016 года по октябрь 2017 года. У пары есть общая дочь Есения, которой сейчас семь лет.
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Позже его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Алиса Казьмина и Андрей Аршавин состояли в браке с сентября 2016 года по октябрь 2017 года. У пары есть общая дочь Есения, которой сейчас семь лет.
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Александр Бойцов