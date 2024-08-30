Заслуженного тренера по хоккею Савельева ударил пациент в больнице Екатеринбурга

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Заслуженного тренера по хоккею 79-летнего Григория Савельева ударил сосед по палате в больнице Екатеринбурга, информирует Ural Mash. Уточняется, что Савельев болен сахарным диабетом, а накануне ему ампутировали пальцы на ногах. Мужчина не спал, поэтому ходил по палате.
Это не понравилось одному 85-летнему пациенту, и он ударил Савельева табуретом. Теперь Савельев находится в коме, а полицейские ведут проверку.
Ранее сообщалось, что начальница миграционного отдела в Карачаево-Черкессии Ольга Батчаева подозревается в «сливе» персональных данных, взяточничестве и превышении служебных полномочий.
Кроме того, в подмосковном Пушкино к ответственности привлекли 120 нелегалов в ходе проверки.
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Ранее сообщалось, что начальница миграционного отдела в Карачаево-Черкессии Ольга Батчаева подозревается в «сливе» персональных данных, взяточничестве и превышении служебных полномочий.
Кроме того, в подмосковном Пушкино к ответственности привлекли 120 нелегалов в ходе проверки.
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Никита Кротов