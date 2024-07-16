Генерала Попова «подставил» Пригожин: как командир был связан с ЧВК «Вагнер» и почему он освобожден из СИЗО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Генерала Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, перевели из СИЗО под домашний арест. Почему суд смягчил меру пресечения и из-за чего военачальника считают «крайним» в деле расскажет редакция «Радио 1».
Попова выпустили из СИЗО
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был переведен из СИЗО под домашний арест, где он будет находиться до 11 октября. Заседание проходило в закрытом режиме из-за соображений безопасности. Позже журналистам рассказали, что стороны не хотели разглашать адрес, по которому будет находиться генерал.
Решение суда Попов встретил с улыбкой и поблагодарил всех собравшихся за поддержку.
Арест Попова
Бывший военачальник был арестован судом 21 мая. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 130 млн рублей. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для нужд СВО. Сам генерал свою вину отрицает.
На заседаниях он заявлял, что смог построить на фронте устойчивую линию обороны и не согласен со следствием в том, что его обвиняют в краже денег.
«Мои заслуги заключаются совсем в другом, а не в том, что следствие считает, что я глупо украл. Я не вылезал из окопов, мне удалось построить устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия, нанести Вооруженным силам Украины сокрушительное поражение, которое, возможно, является переломом всей войны», — заявлял Попов.
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Реакция на освобождение Попова из СИЗО
В своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал новость об освобождении Попова из СИЗО.
«Главное, ребята, не делать из Ивана бунтаря. Он — плоть от плоти человек системы. Никакой, даже в душе, не мятежник. Он государственный человек, это генерал Минобороны России. Были у нас генералы, которые после лагеря, разбирательства возвращались в строй, и их потом обнимал сам Сталин. Разбирательство идёт. Ивану и семье здоровья и терпения», — высказался военкор.
Другие фигуранты в деле генерала Попова
Изначально в уголовном деле против генерала Ивана Попова фигурировал другой представитель Минобороны РФ, но в итоги «крайним» оказался командующий 58-й армией, пишет «Коммерсантъ». Аналогичная информация ранее была опубликована в статье ТАСС.
По информации издания, Попов действовал в составе организованной группы совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым.
Военачальник летом 2023 года погиб в зоне СВО и посмертно получил звание Героя России. Еще одним фигурантом в деле Попова является бизнесмен Сергей Моисеев. Примечательно, что 15 июля предпринимателю также была изменена мера пресечения. Он помещен под домашний арест.
Фото: РИА Новости/Елена Копылова
Пригожин мог подставить Попова
Авторы телеграм-канала Brief предположили, что уголовное дело в отношении Попова могло быть итогом «подковерной борьбы» экс-командиров военных подразделений.
По информации портала, бывший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы всячески поощрял высказывания генерала о проблемах с вооружением в зоне СВО, чем мог создать видимость того, что Попов является его сторонником.
«Видимо, генерала посчитали опасным сторонником мятежников», — предположили авторы портала.
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