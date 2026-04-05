В Кремле ответили на слухи об отмене парада Победы

05 апреля 2026, 11:12

Песков опроверг слухи об отмене парада Победы на Красной площади 9 мая

Фото: iStock/yulenochekk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию об отмене парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом он заявил в беседе с «Осторожно Media», написала журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.