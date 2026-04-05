В Кремле ответили на слухи об отмене парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию об отмене парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом он заявил в беседе с «Осторожно Media», написала журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.
На этой неделе в социальных сетях появились сведения о том, что парад в Москве собираются отменить. При этом причины такого решения не назывались.
Песков, в свою очередь, заверил, что подготовка к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжается в обычном режиме.
Однако раскрывать детали он не стал.
До этого в Кремле сообщили, что рассчитывают принять на праздновании 9 мая представителей дружественных стран. Генеральная репетиция парада на Красной площади запланирована на 7 мая.
