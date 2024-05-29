В Кремле ответили на вопрос об ударе ВСУ по ядерному щиту в Армавире

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об ударе ВСУ по стратегическому объекту на Кубани — системе предупреждения о ракетном нападении, пишет ТАСС.
Спикер Кремля заявил, что вопрос об атаках по объектам в Армавире следует задать Министерству обороны РФ.
Напомним, 25 мая стало известно об атаке ВСУ по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Стратегический объект, расположенный в Армавире, предназначен для обнаружения ракет и космических объектов. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин одним из первых прокомментировал случившееся и заявил, что такие действия провоцируют третью мировую войну.
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«Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство», — заявил Песков.
Напомним, 25 мая стало известно об атаке ВСУ по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Стратегический объект, расположенный в Армавире, предназначен для обнаружения ракет и космических объектов. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин одним из первых прокомментировал случившееся и заявил, что такие действия провоцируют третью мировую войну.
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Анастасия Хохлова