В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

Фото: сайт Кремля
Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла очень хорошо. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».
По словам Ушакова, лидеры стран большое внимание в ходе переговоров уделили торгово-экономическим вопросам. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили тему безопасности.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 15 мая. В состав российской делегации вошел практически весь состав обновленного кабмина и представители российского бизнеса. Об основных заявлениях Путина и Си Цзиньпина расскажет редакция «Радио 1».
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Анастасия Хохлова