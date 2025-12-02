Во Франции заявили о безумии Макрона и Зеленского

02 декабря 2025, 11:36

Французский политик Филиппо назвал встречу Макрона с Зеленским безумием

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским была безумной. Об этом заявил лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.





Политик также назвал эти переговоры саммитом отчаявшихся. По его мнению, Макрон делает все возможное, чтобы конфликт на Украине не заканчивался, в то время как США по-прежнему добиваются мира.

«Переговоры были еще более безумными, чем ожидалось — образец плавания против течения!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.