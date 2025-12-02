В Кремле назвали время начала переговоров Путина и Уиткоффа
Песков: переговоры Путина и Уиткоффа начнутся через пять часов
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом должны начаться через пять часов.
Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
«Примерно через пять часов начнется встреча господина Уиткоффа, который будет здесь, в Москве, с президентом Путиным», — сказал представитель Кремля.Накануне Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа состоится сегодня, 2 декабря, во второй половине дня. Ожидается, что она пройдет в спокойной рабочей обстановке, без широкого медийного освещения.