В Кремле назвали время начала переговоров Путина и Уиткоффа

Песков: переговоры Путина и Уиткоффа начнутся через пять часов
Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом должны начаться через пять часов.



Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Примерно через пять часов начнется встреча господина Уиткоффа, который будет здесь, в Москве, с президентом Путиным», — сказал представитель Кремля.
Накануне Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа состоится сегодня, 2 декабря, во второй половине дня. Ожидается, что она пройдет в спокойной рабочей обстановке, без широкого медийного освещения.
Лидия Пономарева

