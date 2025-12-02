В Кремле назвали время начала переговоров Путина и Уиткоффа

02 декабря 2025, 12:15

Песков: переговоры Путина и Уиткоффа начнутся через пять часов

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом должны начаться через пять часов.





Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Примерно через пять часов начнется встреча господина Уиткоффа, который будет здесь, в Москве, с президентом Путиным», — сказал представитель Кремля.