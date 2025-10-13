В Кремле предрекли последствия от передачи Украине «Томагавков»

13 октября 2025, 11:48

Медведев заявил об опасных последствиях поставок Украине ракет Tomahawk

Фото: Istock/sb2010

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk способна повлечь опасные последствия для всего мира, включая президента США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в своём Telegram-канале.





Медведев прокомментировал слова Трампа о том, что президенту России Владимиру Путину стоит урегулировать конфликт на Украине. Российский политик расценил это как очередную угрозу.

«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз, короче. Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал политик.

