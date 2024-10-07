В Кремле прокомментировали хакерскую атаку на ВГТРК

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку сотрудникам холдинга ВГТРК, информационные системы которого подверглись масштабной хакерской атаке. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Пресс-секретарь назвал произошедшее беспрецедентной хакерской атакой. По словам Пескова, на данный момент работники компании прилагают огромные усилия для ликвидации последствий ЧП.
Он заключил, что специалисты пытаются установить обстоятельства атаки и ее организаторов.
Напомним, 7 октября стало известно, что информационные системы ВГТРК подверглись хакерской атаке. По этой причине перестали работать онлайн-вещание и внутренние сервисы холдинга. В самой компании сообщили, что прокомментировать информацию об атаке злоумышленников не могут.
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Он заключил, что специалисты пытаются установить обстоятельства атаки и ее организаторов.
Напомним, 7 октября стало известно, что информационные системы ВГТРК подверглись хакерской атаке. По этой причине перестали работать онлайн-вещание и внутренние сервисы холдинга. В самой компании сообщили, что прокомментировать информацию об атаке злоумышленников не могут.
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Екатерина Коршунова