В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал предложения о сокращении часов продажи алкогольной продукции по всей стране на примере решения властей Вологодской области.
Песков отметил, что принимать такие решения региональные власти могут самостоятельно. По словам пресс-секретаря, в Кремле обсуждения о том, чтобы продвинуть инициативу на уровень государства, не идут.
Песков добавил, что в России были различные опыты по данному вопросу, которые можно легко проанализировать и сделать соответствующие выводы.
Напомним, глава региона Георгий Филимонов заявил, что продажу алкоголя в Вологодской области по будням планируется ограничить двумя часами — с 12 до 14.
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Песков добавил, что в России были различные опыты по данному вопросу, которые можно легко проанализировать и сделать соответствующие выводы.
Напомним, глава региона Георгий Филимонов заявил, что продажу алкоголя в Вологодской области по будням планируется ограничить двумя часами — с 12 до 14.
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Екатерина Коршунова