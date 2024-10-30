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В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя

Песков: в Кремле не обсуждают ограничение часов продажи алкоголя в России
Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал предложения о сокращении часов продажи алкогольной продукции по всей стране на примере решения властей Вологодской области.
Песков отметил, что принимать такие решения региональные власти могут самостоятельно. По словам пресс-секретаря, в Кремле обсуждения о том, чтобы продвинуть инициативу на уровень государства, не идут.

Песков ​добавил, что в России были различные опыты по данному вопросу, которые можно легко проанализировать и сделать соответствующие выводы.



Напомним, глава региона Георгий Филимонов заявил, что продажу алкоголя в Вологодской области по будням планируется ограничить двумя часами — с 12 до 14.

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