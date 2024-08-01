В Кремле назвали причину украинского конфликта

Президент России Владимир Путин всегда старается понять реальное положение дел в зоне СВО, болеет душой за участников спецоперации и ежедневно контактирует с военными не на камеру. Об этом рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.