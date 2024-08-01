В Кремле назвали причину украинского конфликта

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Из Украины пытались сделать центр «Антироссии», это и стало основной причиной конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Украинский конфликт, он чрезвычайно сложен. Он, с одной стороны, очень простой. Причина-то понятна: из Украины пытались сделать такой центр "Антироссии". Превратить Украину в концентрацию антироссийских сил прямо у наших границ», — пояснил Песков.
Песков также отметил, что президент России ежедневно контактирует с военными, чтобы знать истинное положение дел на передовой и оперативно решать возникающие проблемы. По словам пресс-секретаря главы государства, Путин восхищается участниками СВО и болеет за них душой.
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