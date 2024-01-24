В Белгородской области горящий Ил-76 не рухнул на дома благодаря пилоту

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov
Пилот увел горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт рухнул в поле.
Об этом пишет Shot. На борту разбившегося военного самолёта, потерпевшего крушение в Белгородской области, находились 65 украинских военнопленных, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны также уточнили, что самолёт потерпел крушение примерно в 11:00 по московскому времени.
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что внёс изменения в свой рабочий график и срочно выехал на место происшествия.
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«На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих».
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что внёс изменения в свой рабочий график и срочно выехал на место происшествия.
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Мария Фирсова