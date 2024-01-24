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В Белгородской области горящий Ил-76 не рухнул на дома благодаря пилоту

24 января 2024, 12:41
Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Пилот увел горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт рухнул в поле.
Об этом пишет Shot. На борту разбившегося военного самолёта, потерпевшего крушение в Белгородской области, находились 65 украинских военнопленных, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих».

В Минобороны также уточнили, что самолёт потерпел крушение примерно в 11:00 по московскому времени.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что внёс изменения в свой рабочий график и срочно выехал на место происшествия.

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#происшествие
#самолет
#белгород
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Глава Wildberries Бакальчук дала показания в СК после пожара на складе в Шушарах
24 января 2024, 13:44

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в Следственном комитете по поводу пожара на складе в Шушарах, об этом сообщили в компании.
Напомним, крупный пожар на складе в петербургском посёлке Шушары разгорелся 13 января. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Ориентировочный ущерб, нанесённый компании, оценивается в 10-11 миллиардов рублей.

«Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», — сообщили представители компании.

Напомним, ранее стал известен подозреваемый в поджоге петербургского склада. Он самостоятельно сознался в преступлении в мессенджере, но затем удалил свой аккаунт.

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#пожар
#поджог
#ущерб
#следственный комитет
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Группа молодых людей избила подростков около московского ТЦ
В Москве группа молодых людей избила подростков возле ТЦ на Щелковском шоссе
24 января 2024, 13:24

Фото: istock / mrohana

Компания молодых людей избила подростков неподалеку от одного из торговых центров в Москве. Следователи вменяют им часть 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на помощника руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлию Иванову.

«В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны четыре человека, один из них несовершеннолетний. В ходе допроса соучастники признали вину, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы», — заявила Иванова.
По информации следствия 19 января юноши избили несовершеннолетних коло ТЦ на Щелковском шоссе в Москве. Двум пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас из жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что жительницу Кемеровской области подозревают в истязании своей малолетней дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обвинение
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#следствие
#тц
#избиение
#подростки
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«Украинская правда» удалила новость об ответственности ВСУ за крушение Ил-76
24 января 2024, 13:21

Фото: iStock/Alexey Kartsev

Издание «Украинская правда» удалило новость о том, что за катастрофу с военным самолётом Ил-76 ответственны украинские военные.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщала, что Ил-76 сбили Вооружённые силы Украины, а на борту судна находились ракеты С-300.

Однако после того как в российском министерстве обороны сообщили, что на борту сбитого самолёта находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена, эта информация стала исчезать из СМИ Украины.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, украинская сторона знала, что на это самолёте будут перевозить пленных, и перепутать его с другой воздушной целью ВСУ не могли.

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#Белгород
#всу
#ракеты
#плен
#украина
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В Краснодаре ребёнка с ДЦП высадили из маршрутки посреди трассы
24 января 2024, 13:14

Фото: istockphoto/galitskaya

Водитель маршрутки высадил из автобуса школьника с детским церебральным параличом посреди трассы в Краснодаре. ЧП случилось на Западном обходе, пишет издание «Кубань Информ».
Водитель маршрутки высадил посреди оживленной трассы ученика 8 класса с ограниченными возможностями здоровья. Мальчик не мог перейти дорогу, а с другой стороны проезжей части было заснеженное поле. На помощь школьнику пришла женщина, выгуливающая собаку. Она проводила его до остановки.

Выяснилось, что школьник перепутал маршрутку, сказал об этом водителю и тот высадил мальчика в километре от ближайшей остановки.

Ранее сообщалось, что 14-летняя москвичка забеременела от 63-летнего родственника. «МК» пишет, что ребёнок родится со дня на день. Будущего отца сдала полицейским мама юной будущей матери. ЧП случилось в Новой Москве. Мать девочки сообщила о случившемся школьным учителям, а те обратились с заявлением в полицию.

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#происшествие
#дети
#автобус
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Картаполов: После катастрофы с Ил-76 обмены пленными поставят на паузу
24 января 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

После того, как Украина сбита военный самолёт Ил-76 под Белгородом, обмены пленными будут поставлены на паузу, с таким заявлением выступил председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов, его слова передаёт SHOT.
Напомним, 24 января около 11 часов утра по московскому времени в Белгородской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76. В результате, ответственность за случившееся взяла на себя украинская сторона, заявив, что воздушное судно было сбито ракетами ЗРК «Patriot».

«Теперь об обмене речи идти не может», — прокомментировал случившееся Картаполов.

При этом, отметил парламентарий, украинская сторона знала, что на борту самолёта находились украинские военнопленные. Сегодня в Белгороде их должны были обменять на россиян.

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#крушение
#самолет
#госдума
#белгород
#всу
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В Москве 14-летняя школьница забеременела от мужа бабушки
24 января 2024, 13:00

Фото: istockphoto/shih-wei

14-летняя москвичка забеременела от 63-летнего родственника. Ребёнок родится со дня на день, пишет «МК».
Будущего отца сдала полицейским мама юной будущей матери. ЧП случилось в Новой Москве. Мать девочки сообщила о случившемся школьным учителям, а те обратились с заявлением в полицию.

Выяснилось, что семья девочки из Пензенской области. У школьницы есть младшие брат и сестра, мать и бабушка. Семья с 2020 года проживает в московском регионе, в съемной квартире.

Под подозрение в склонении школьницы к половому акту попал муж бабушки. 63-летнего подозреваемого задержали. Началась проверка.

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#дети
#школа
#семья
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Следом за разбившемся под Белгородом Ил-76 летел ещё один военный самолёт
24 января 2024, 12:59

Фото: iStock/Alexey Kartsev

Следом за потерпевшим крушение в Белгородской области Ил-76 летел ещё один самолёт с пленными, об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области около 11 часов утра по московскому времени.

Как сообщили в министерстве обороны РФ сообщили, на борту разбившегося самолёта находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена на россиян. Также вместе с пленными летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

По предварительной информации, все, кто находился на борту Ил-76, погибли.

Выяснилось, что следом за ним летел ещё один Ил-76 с 80 пленными на борту.

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#Белгород
#крушение
#плен
#всу
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В Балашихе спасатели потушили загоревшийся автомобиль
24 января 2024, 12:52

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили загоревшийся автомобиль. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В Службу 112 позвонили очевидцы, которые сообщили, что на автостоянке рядом с жилым домом горит автомобиль Daewoo Nexia

«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку и выяснили, что возле машины разлилось топливо на площади двух квадратных метров, которое и вспыхнуло. Создалась угроза взрыва транспортного средства, поэтому огнеборцы применили переносной пеногенератор ГПС-600 и с помощью пены за несколько минут потушили автомобиль, а также ликвидировали разлив горящего топлива», — поделился начальник караула 307-й ПСЧ Станислав Гнуда.

Стоит отметить, что возгорание авто произошло в селе Новый Милет городского округа Балашиха.

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#балашиха
#топливо
#автомобиль
#возгорание
#работники
#мособлпожспас
#подмосковье
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В сети появились первые кадры обломков военного самолёта Ил-76
24 января 2024, 12:37

Фото: iStock/maksim kulikov

В сети появились первые кадры обломков потерпевшего крушение в Белгородской области военного самолёта Ил-76, их публикует Telegram-канал 112.
Напомним, судно потерпело крушение около 11:00 по московскому времени в Корочанском районе Белгородской области.
Как сообщили в Минобороны РФ, на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена. В самолёте также летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

По информации 112, 74 человека, которые находились на борту в момент крушение, погибли. При этом, официальной информации о судьбе экипажа и бойцов Вооружённых сил Украины пока предоставлено не было.

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#минобороны рф
#Белгород
#крушение
#всу
#самолет
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