В Швейцарии не ответили на вопрос о приглашении РФ и РБ на саммит по Украине

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В ближайшие дни Швейцария примет решение о приглашении России на мирную конференцию по Украине в июне, об этом сообщил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис в беседе с РИА Новости.
«Итак, мы находимся в форме нелинейного «танца» по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — сообщил Кассис в ответ на возможность приглашения России и Белоруссии на саммит по Украине.
Мирная конференция по Украине должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. В посольство РФ приглашения на саммит не поступало, сообщил российский дипломат в Швейцарии.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала именно за мирное урегулирование конфликта на Украине.
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