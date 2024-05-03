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В Кремле прокомментировали слова об ударах Украины британским оружием по РФ

Песков: слова Кэмерона об ударах Украины британским оружием по РФ — эскалация
03 мая 2024, 13:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Заявления о законности ударов Украины по территории РФ с использованием британского оружия являются прямой эскалацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
«Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — отметил Песков.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удар по территории России британским оружием. Отвечая на вопрос журналистов о применении ВСУ предоставленного Британией оружия для ударов по целям на территории России, он заявил, что Украина имеет на это полное право.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Глава МИД Чехии: Прага не приветствует у себя украинских уклонистов
03 мая 2024, 14:07

Фото: iStock/Konoplytska

Власти Чехии не приветствуют на своей территории беженцев, пытающихся уклониться от призыва на военную службу в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

Министр отметил, что республика поддерживает и приветствует на своей территории беженцев с Украины, но не уклонистов. Кроме того, по его словам, государство практически не может повлиять на процесс возвращения их на родину.

Отмечается, что среди пребывающих в Чехии граждан Украины с предоставленным статусом временной защиты, находятся 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее Чехия обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Видим в СВО»: эксперт оценил планы США использовать роботов в «конфликте» с Россией
Политик Зеленков рассказал о применении роботов в военных действиях
03 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/designprojects

Американское издание Foreign Policy заявило, что США начали использовать роботов на учениях, где отрабатывается сценарий возможного конфликта с Россией или Китаем. Прошедшие учения, по информации FP, это шаг на пути к внедрению наземных беспилотных систем в боевые подразделения.
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму РГСУ Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» отметил, что США, Россия, Китай и другие страны используют роботов в различных сферах применения вооружённых сил уже давно.

«В первую очередь это применяется для разминирования. Уже достаточно давно изготовлены роботы, которые вместо человека-минёра занимаются разминированием полей или обнаружением глубоко заложенных мин, а потом уже их подрывает человек. Второй момент: роботы давно используются в морском деле для изучения и спасения в том числе затонувших кораблей, подводных лодок и так далее. Автоматические станции в космосе работают и запускаются на другие планеты — это те же самые роботы, только мы их называем «Автоматическая станция Луна», «Автоматическая станция Мар» — это тоже роботы с применением искусственного интеллекта, который позволяет адаптировать программное обеспечение под изменяющуюся обстановку», — сказал эксперт.

Также профессор объяснил, для чего используются роботы и какая от этого польза.
«Применяется это для того, чтобы в первую очередь снизить потери личного состава от внеплановых чрезвычайных ситуаций, не использовать человека там, где можно заменить его роботом. Сегодня роботы используются в том числе в качестве ударной силы, мы хорошо это видим в СВО, когда применяются морские автоматические дроны. Морские дроны — те же самые торпеды, только они управляются с помощью автоматики и передачи сигнала. Это дает возможность повысить точность поражения объектов», — рассказал собеседник.

Михаил Зеленков добавил, что в двадцать первом веке использование роботов — совершенно нормальное явление, которое набирает обороты.

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Латвия объявила о начале строительства опорных пунктов на границе с Россией
03 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Латвия начала возведение противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией в рамках сооружения балтийской «линии обороны». Об этом пишет портал rus.lsm.lv.
Первое укрепление возводится всего в одном километре от российской границы, в районе погранпункта «Терехово». Здесь перекапывают дорогу и делают противотанковый ров, по которому не сможет проехать транспорт, в том числе и танки. Линия обороны возводится с учётом природного ландшафта, отметил латвийский инженер, полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.

После того, как рвы будут полностью готовы, на границе разместят зубы дракона. Минные поля станут мерой на случай начала боевых действий. Но, как отметил Лаздиньш, в настоящее время идёт речь о преградах, не начинённых взрывчаткой.

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#россия
#латвия
#граница
#танки
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В Конгрессе США раскрыли, кто на самом деле контролирует Зеленского
Конгрессвумен Спартц заявила, что Зеленского контролируют жулики
03 мая 2024, 13:17

Президента Украины Владимира Зеленского контролируют жулики и сомнительные личности. Такое заявление сделала представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц.
«Он (Зеленский – ред.) легко начинает паниковать, и его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него. Его пугают военные или любые сильные индивиды. К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить», — заявила Спартц.

По её словам, украинский лидер принял множество важных военных решений, основываясь на «театральных представлениях», а не на стратегических соображениях.

Кроме того, конгрессвумен отметила, что Зеленский опасается свободных СМИ, поэтому начинает дискредитировать любого, кто подвергает критике его действия.

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#военные
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#зеленский
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Германия вызвала посла РФ из-за хакерской атаки
Welt: МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за предполагаемой кибератаки
03 мая 2024, 13:08

Фото: istockphoto/photosvit

МИД Германии вызвал и.о. посла РФ в связи с предполагаемой хакерской атакой. Об этом сообщает Welt со ссылкой на представителя внешнедипломатического ведомства.
По информации издания, вызов дипломата связан с предполагаемой российской кибератакой, которая якобы произошла в прошлом году.

Напомним, Запад неоднократно обвинял Россию в совершении подобных атак. Однако Москва всегда отвергала причастность к киберпреступлениям на территории других стран. Кроме того, Россия выражает открытость по вопросу проведения диалога по кибербезопасности.

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#москва
#россия
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#мид рф
#запад
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Украинцы за границей боятся «ещё более драконовских мер» киевских властей
WP: украинцы за границей опасаются ужесточения мер для пополнения ВСУ
03 мая 2024, 13:02

Фото: iStock/alzay

Живущие за границей украинцы недовольны усилением мобилизации в стране, поскольку Киев может прибегнуть к «ещё более драконовским мерам» для пополнения рядов ВСУ. Об этом пишет The Washington Post.
Напомним, что 16 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий мобилизацию в стране. Документ вступит в силу 18 мая. Он обязывает всех военнообязанных граждан Украины в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить данные в военкомате. В связи с этим, украинский МИД направил во все свои посольства документ с требованием с 23 апреля приостановить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Исключением является только оформление удостоверения личности для возвращения на родину.

Издание уточняет, что находящиеся за пределами Украины граждане опасаются того, власти могут заставить мужчин вернуться на родину, ужесточив различные меры.

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#украина
#мобилизация
#власть
#меры
#политика
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Две страны попросили Евросоюз не изымать российские активы
FT: Индонезия и Саудовская Аравия попросили ЕС не изымать российские активы
03 мая 2024, 12:24

Фото: iStock/sinonimas

Индонезия и Саудовская Аравия не поддержали конфискацию российских активов. Они попросили Евросоюз не изымать активы, пишет издание Financial Times.
Несколько государств не поддержали использование заблокированных средств России, поскольку опасаются за будущее собственных резервов, хранящихся в западных странах. В частности, беспокойство выразили глава Минфина Саудовской Аравии Махаммед аль-Джадаан и его коллега из Индонезии Муляни Индравати.

Также конфискации российских замороженных активов опасаются в самом Евросоюзе и в странах G7. Профессор права и экономики парижской школы бизнеса HEC Армин Штайнбах заявил, что изъятие российских средств юридически неразумно.

А профессор Королевского колледжа Лондона Филипп Уэбб заявил, что любой план использования активов станет проверкой правового принципа государственного иммунитета, согласно которому ни одно государство не может быть привлечено к ответственности судом другой страны.

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#евросоюз
#индонезия
#активы
#россия
#политика
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«Прямые боевые столкновения»: Стала известна ситуация между войсками США и РФ в Нигере
Военэксперт Баранец: американцы из Нигера просто так не уйдут
03 мая 2024, 12:20

Фото: istock/Anastasiia_Guseva

Российские военнослужащие разместились на авиабазе 101 в Нигере, где находятся войска США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. Также источники пишут, что американские войска восприняли это не очень хорошо, но ситуация в краткосрочной перспективе управляемая.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сказал, что дальнейшее развитие ситуации непредсказуемо.
«Совершенно очевидно, мы знаем хорошо, что Нигер попросил американскую базу выйти вон. С другой стороны достигнута договоренность с властями Нигера, что российские военные могут там размещаться по согласованию с нигерийским руководством. Американцам это страшно не нравится. Да кому же нравится, если под задницу вышвыривают? Они скребут зубами, сопротивляются. Сейчас американские дипломаты пытаются купить нигерийское военное руководство, чтобы они отказались от своего условия. Ну трудно предсказать, как это дальше будет развиваться, даже нельзя исключать прямые боевые столкновения», — сообщил эксперт.

Также военный обозреватель уточнил, что российские войска пришли в Африку уже давно, и сейчас там идёт стратегическая схватка.
«Наши войска пришли в Африку уже давно. Идёт схватка за Африку. Французов подгоняют и выгоняют. Там, где французов выгоняют, пытаются садиться мы, американцы, китайцы и так далее. И вот это и есть стратегическая схватка. Американцы вообще без разрешения совета ООН, без разрешения сирийской власти приехали в Сирию, сели на нефтяные пласты, грабят нефть и вывозят самолетами, сидя на своей базе. У них нет официального разрешения. Нужно условия соблюдать, а американцам на это наплевать. Это рецидив старой болезни — американской вседозволенности и американского хамства», — заключил эксперт.

По словам полковника в отставке, американцы из Нигера просто так не уйдут.

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#болезни
#развитие
#оон
#нигер
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Два бомбардировщика Ту-95МС выполнили полёт вблизи Аляски
МО РФ: два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами вблизи Аляски
03 мая 2024, 12:12

Фото: Минобороны России

Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95мс выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали истребители иностранных государств. Также Ту-95мс летели в сопровождении российских истребителей Су-30см.

Длительность планового полёта составила свыше 11 часов.

Подчеркнём, что такие полёты совершаются лётчиками дальней авиации регулярно. Они летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Все эти полёты осуществляются с учётом международных правил использования воздушного пространства.

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#россия
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