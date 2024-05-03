В Кремле прокомментировали слова об ударах Украины британским оружием по РФ

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Заявления о законности ударов Украины по территории РФ с использованием британского оружия являются прямой эскалацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
«Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — отметил Песков.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удар по территории России британским оружием. Отвечая на вопрос журналистов о применении ВСУ предоставленного Британией оружия для ударов по целям на территории России, он заявил, что Украина имеет на это полное право.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова