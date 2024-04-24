Украина атакует Россию тайно переданными ей США ракетами ATACMS

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Украина уже дважды атаковала Россию тайно переданными ей США оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Об этом сообщает издание Politico. Штаты тайно передали Киеву дальнобойные ракеты впервые за два года войны.
ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов HIMARS, которые регулярно передаются ВСУ.
Америка сняла возражения против поставок ATACMS летом прошлого года. Однако до сих пор об их отправке в Киев информации из Вашингтона не поступало.
Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ракеты ATACMS, поставляемые Украине, не окажут коренного влияния на ход специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов HIMARS, которые регулярно передаются ВСУ.
Америка сняла возражения против поставок ATACMS летом прошлого года. Однако до сих пор об их отправке в Киев информации из Вашингтона не поступало.
Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ракеты ATACMS, поставляемые Украине, не окажут коренного влияния на ход специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева