В Кремле прокомментировали удар по газовому терминалу в Усть-Луге

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что минобороны и иные ведомства принимают все необходимые меры, чтобы не допустить новых атак ВСУ по объектам на российской территории. Об этом Песков сообщил журналистам.
Стоит отметить, что за несколько дней до пожара в Ленинградской области впервые с начала специальной военной операции на Украине был замечен и перехвачен беспилотник украинских войск. Ранее сообщалось, что технологический процесс на терминале «Новатэка» в Усть-Луге был приостановлен.
Песков отметил, что Киев не перестает показывать свое звериное лицо, совершая подобного рода атаки. В МИД РФ сообщили, что все виновные понесут неотвратимое наказание.
Напомним, 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.
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Песков отметил, что Киев не перестает показывать свое звериное лицо, совершая подобного рода атаки. В МИД РФ сообщили, что все виновные понесут неотвратимое наказание.
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Екатерина Коршунова