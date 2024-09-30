Песков связал атаки БПЛА по территориям РФ и использование ЯО

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Удары беспилотниками по территории России не могут стать причиной для использования Москвой ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу (к новой ядерной доктрине — ред.). Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения. Но специальная военная операция продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — заявил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что Кремль расценивает заявления должностных лиц на Западе о подготовке к войне с Россией, как официальную позицию стран. При этом корректировка ядерной доктрины России является зеркальным отражением на действия Запада.
Президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ 25 сентября. Говоря об «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания», президент подчеркнул, что военная агрессия в отношении России со стороны другого государства, которая поддерживается любой ядерной державой, будет рассматриваться как совместное нападение.
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