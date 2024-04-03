В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о мобилизации в РФ в июне

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли в России мобилизация, о чем прежде заявил глава Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Напомним, ранее в Минобороны РФ также исключили повторный призыв для участия в СВО.
Читайте также:
«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
В Госдуме рассказали, будет ли мобилизация в России
Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
Анастасия Хохлова