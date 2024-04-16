В Кремле раскрыли планы Киева на олимпийское перемирие Макрона

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии и заявил, что это послужит шансом для перегруппировки сил ВСУ, пишет ТАСС.
Спикер Кремля пояснил, что официальных шагов со стороны Франции с предложением о перемириях в конфликтах на время Олимпиады озвучено не было. Перемирие во время олимпиады позволит властям Украины перегруппировать свои войска в зоне СВО и произвести перевооружение, уверен Песков.
Прежде идею Макрона также прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, предложение, озвученное Францией, является лицемерным.
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