В Кремле раскрыли, считает ли Путин Зеленского врагом

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, сичтает ли Владимир Путин врагом Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.
Песков отметил, что в политике нет места эмоциям. Здесь место только для юридического анализа и абсолютного прагматизма, поэтому важно отдавать себе полный отчёт в том, что происходит.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что результаты анализа со стороны России, которые неоднократно озвучивались Путиным, говорят о том, что Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения легитимности.
Ранее в этом день сообщалось, что Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным.
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Пресс-секретарь российского лидера добавил, что результаты анализа со стороны России, которые неоднократно озвучивались Путиным, говорят о том, что Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения легитимности.
Ранее в этом день сообщалось, что Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным.
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Анастасия Чинкова