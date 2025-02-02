Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли, комментируя слова Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о «страхе» прямых переговоров, вспомнив анекдот. Такой пост дипломат опубликовала в своём Telegram-канале.
Она привела слова Зеленского, который заявил, что президент России Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с Украиной.
После этого Захарова напомнила анекдот про маленькую моль: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!».
Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил Владимира Зеленского в продаже Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После этого Захарова напомнила анекдот про маленькую моль: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!».
Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил Владимира Зеленского в продаже Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова