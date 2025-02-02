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Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли, комментируя слова Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о «страхе» прямых переговоров, вспомнив анекдот. Такой пост дипломат опубликовала в своём Telegram-канале.
Она привела слова Зеленского, который заявил, что президент России Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с Украиной.

После этого Захарова напомнила анекдот про маленькую моль: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!».



Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил Владимира Зеленского в продаже Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Нечеловеческое зверство»: Новое видео последствий удара по интернату в курской Судже
Появились новые кадры последствий удара ВСУ по школе-интернату в курской Судже
02 февраля 2025, 18:24

Фото: istockphoto/lusia599

В ночь на 2 февраля Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли ракетный удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по школе-интернату в городе Суджа Курской области. Точной информации о количестве пострадавших до сих пор нет, но в здании могли находиться люди.
В ВСУ сначала заявили, что под завалами якобы около 100 человек, напоминает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Позже сообщалось уже о четырёх погибших, однако никаких кадров с эвакуацией тел или помощью пострадавшим приведено не было.

В министерстве обороны РФ подтвердили, что удар западными ракетами по интернату в Судже был нанесён с территории соседней Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал удар по зданию социального учреждения, где могли находиться люди, преступлением, которому нет прощения и у которого не может быть никаких сроков давности.

«Нечеловеческое зверство киевского режима, которому нет и не может быть оправдания», — сказал временно исполняющий обязанности главы региона.

Канал опубликовал новое видео последствий ракетного удара по школе-интернату. Здания практически нет. Если боковые части еще как-то сохранились, то в центре конструкции зияет огромный провал. Вокруг все усеяно битым стеклом, кирпичом и обломками. Можно увидеть чудом уцелевшие деревья, полностью покрытые слоем пыли, поднявшейся и осевшей после взрывов.





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ВСУ заявили о неизбежной катастрофе в случае прекращения огня
CNN: в ВСУ заявили, что прекращение огня позволит ВС РФ перегруппироваться
02 февраля 2025, 14:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Прекращение огня станет для Украины катастрофой, поскольку позволит России восстановить силы и возобновить конфликт. Об этом заявил командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин, слова которого приводит американский телеканал CNN.
Военный отметил, что прекращение огня в настоящее время понесёт за собой негативные последствия для украинской армии, поскольку позволит российским войскам восстановиться, перегруппироваться, сформулировать новые военные подразделения и совершить новые атаки.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что ВСУ не в силах сдержать наступления солдат ВС РФ в Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Курской области погиб замгубернатора Приморья Сергей Ефремов
02 февраля 2025, 14:12

Сергей Ефремов (Фото: соцсети)

В зоне боевых действий в Курской области погиб заместитель губернатора Приморского края Сергей Ефремов. Он ушел воевать добровольцем и возглавлял БАРС-2 «Тигр».
Чиновник командовал боевым отрядом, так как имел профильное образование, сообщает телеграм-канал Baza. Сергей в свое время окончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

Автомобиль, в котором ехал замгубернатора Приморского края, подорвался на мине. Погибли двое офицеров, один из которых – Сергей Ефремов, чиновник, но совсем не такой, как представляется, когда слышишь это слово.

Ефремов был удостоен Георгиевского креста и почетного звания «Герой ДНР». У погибшего русского офицера остались жена и четверо детей, которые всегда будут гордиться своим мужем и папой, но больше его не увидят.

Вечная память герою.

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Украинская певица на вечеринке россиян в Монако призвала спонсировать ВСУ
02 февраля 2025, 13:44

Оля Полякова (фото: соцсети)

Украинская певица Оля Полякова, известная своей радикальной антироссийской позицией, во время вечеринки российского блогера Ники Белоцерковской* на её вилле в Монако призвала спонсировать ВСУ. Об этом пишут украинские СМИ.
Полякова обрушилась с критикой в адрес тех, кто перестал финансово поддерживать украинскую армию после прихода к власти в США Дональда Трампа, который заявил о скором завершении конфликта.

Певица обвинила людей в том, что они расслабились и чего-то ждут от Трампа, который, по её словам, не сделает ничего.

По данным издания, вход на эту вечеринку стоил 10 тысяч евро. Деньги якобы собирались на благотворительность.

После такого заявления Полякову раскритиковали в соцсетях. Подписчики назвали претензии певицы и её богатых друзей из России несправедливыми, поскольку они вынуждают украинцев жертвовать последние копейки.

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Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин, сообщил Ганчев
02 февраля 2025, 12:29

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Харьков превратился в женский город, поскольку только они появляются на улицах, ходят на работу и в магазины, а мужчины в это время скрываются от принудительной мобилизации в ВСУ. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что общение с жителями Харькова происходит, но, конечно, негласно. И в последнее время они всё больше и больше рассказывают о действиях сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), в связи с чем мужчины вынуждены прятаться. Помимо Харькова это касается Одессы, Николаева и других городов на юго-востоке.

Ганчев отметил, что мужчины на Украине не хотят умирать за киевский режим и западные ценности.

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Украина обманула с организацией коридора для эвакуации жителей Суджи – Алаудинов
02 февраля 2025, 11:22

Апти Алаудинов (фото: соцсети)

Комендатура ВСУ в Судже обманула Россию во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей. Об этом в своём Telegram-канале написал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов.
Он рассказал, что несколько месяцев назад на него вышла девушка, которая попросила организовать коридор для вывода местных жителей с территории Суджи и других населённых пунктов Курской области.

По словам командира, она сослалась на представителей украинской комендатуры, которые якобы пообещали это сделать, если Россия даст коридор. Затем Алаудинов попросил девушку связаться с ними.

Во время разговора с одним из командиров ВСУ Алаудинов подчеркнул, что готов организовать любой коридор для вывода мирных жителей. После ему пришёл ответ, что людей не получится вывести через линию боевого соприкосновения, только в обратную сторону. Командир «Ахмата» согласился и на это, однако затем украинец пропал и больше не выходил на связь.

В итоге Алаудинов пришёл к выводу, что все обещания командира ВСУ оказались пустыми словами, а в конце он просто слился.

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#курская область
#эвакуация
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СК РФ возбудил дело против полковника ВФУ, приказавшего ударить по интернату в Судже
СК РФ возбудил дело о теракте против командира ракетной бригады ВФУ Карпуши
02 февраля 2025, 11:01

Фото: iStock/Michele Ursi

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады вооружённых формирований Украины (ВФУ) полковника Ростислава Карпуша, который отдал приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. Российские системы ПВО зафиксировали пуск ракет из Сумской области Украины.

Отмечается, что в отношении командира, отдавшего подчинённым соответствующий приказ, возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о совершении террористического акта.

В момент прилёта в здании интерната находились мирные жители. Есть раненые и погибшие, однако достоверных сведений об их числе пока нет, сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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Продвижение ВС РФ к границе в Курской области и окружение ВСУ под Угледаром: последние новости СВО
02 февраля 2025, 10:14

Фото: iStock/camptoloma

Российские военные продолжают осуществлять специальную военную операцию, направленную на обеспечение безопасности Донецкой и Луганской народных республик. ВС РФ освободили ряд населённых пунктов и продолжают блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В районе Николаево-Дарьино российские войска успешно захватили два важных опорных пункта противника, расположенных в лесных массивах. Это позволило им приблизиться к государственной границе. На линии соприкосновения противник ведёт активную оборону и проводит контратаки небольшими группами.

В районе населённого пункта Махновка продолжаются интенсивные боевые действия. Подразделения российской армии смогли занять позиции в Замостье — районе, прилегающем к Судже. В данный момент идёт работа по укреплению позиций в этом районе.

Ожесточенные бои продолжаются в районе села Свердликово. Российские военные вытеснили неприятеля из нескольких ключевых позиций, продвинувшись как в самом населённом пункте, так и в его окрестностях. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в течение суток на курском направлении украинские войска понесли потери в количестве более 155 человек.

Минобороны РФ: по интернату в Судже нанесен целенаправленный удар со стороны ВСУ
Минобороны РФ: по интернату в Судже нанесен целенаправленный удар со стороны ВСУ

Угледарское направление


В зоне Угледара российские войска продолжают развивать наступление, активно продвигаясь сразу по нескольким ключевым направлениям. По последним сведениям, ВС РФ активно наступают в направлении населённых пунктов Новосёлка и Ровнополь. В окрестностях населённого пункта Разлив российские штурмовые группы смогли продвинуться на два километра, выбив подразделения украинской армии с выгодных позиций для обороны.

Вооружённые силы Российской Федерации увеличивают территорию, находящуюся под их контролем, в северо-восточной части села Андреевка. Идёт наступление в направлении центра населённого пункта. В то же время российские военные силы успешно вытеснили украинские войска с нескольких позиций, расположенных к востоку от центра.

На пути к Константинополю российские войска атакуют опорный пункт украинских сил с юго-востока. Продвижение российских войск к дороге, расположенной к востоку от Улаклы, может привести к тому, что украинские силы, находящиеся в районе Дачного и южнее вдоль балки, окажутся в полном окружении.

Херсонское направление


В этом районе наблюдается усиление активности вооружённых сил Украины. Враг перебрасывает подкрепления к Антоновскому мосту и укрепляет позиции на правом берегу реки Днепр. Для борьбы с противником на этой территории российская авиация использует управляемые авиационные бомбы, а также активно применяются ударные беспилотные летательные аппараты для нанесения точечных ударов по позициям Вооружённых сил Украины.

МО: Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
МО: Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Покровское направление


Согласно последним сведениям, подразделения Вооружённых сил Российской Федерации активно наступают на обширной территории в направлении населённого пункта Срибное. Также они вступили в боестолкновения вблизи городов Запорожье и Преображенка.

В окрестностях населённого пункта Надеждинка подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно продвинулись на один километр, продолжая осуществлять тактические манёвры. Важным успехом стало установление контроля над восточной частью села Успеновка сразу после освобождения Нововасильевки.

Часовоярское направление


К югу от города Часов Яр российские войска заняли часть территории между районами Леваневского и Шевченко, где расположены дачные участки. Район Шевченко по-прежнему находится в зоне активных боевых действий. На данном участке оборона ВСУ испытывает трудности, противник вынужден стягивать резервы.

На южной стороне фронта российские войска заняли господствующую высоту в виде отвала карьера №9 и продолжают наступление в сторону населённого пункта Николаевка. В районе дороги, ведущей к Константиновке, ВСУ отошли к населённому пункту Ступочки.


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#радио 1
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Spiegel: ВСУ не в силах сдержать продвижение российской армии в Донбассе
02 февраля 2025, 06:27

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская армия не в силах сдержать наступления солдат ВС РФ в Донбассе. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Ситуация паршивая», — поделился с изданием командир батальона морпехов ВСУ с позывным Дикий.

В журнале пишут, что российская армия постепенно оттесняет украинских солдат. При этом даже те батальоны ВСУ, которые обычно проводят наступление, вынуждены сидеть в обороне и защищать свои позиции.

Ранее «Радио 1» рассказывало, что ирландский журналист Чей Боуз заявил о поражении Украины в войне. По его словам, несмотря на это, коррумпированные командиры Зеленского продолжают требовать от украинцев жертвовать собой.

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#украина
#вс рф
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